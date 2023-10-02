فعاليات الملتقى الإعلامي الطبي الأول تنطلق اليوم.. «تسلم الأيادي»

وطن النهار

كشف رئيس مبادرة الملتقى الاعلامي الطبي جمال العدواني عن موعد انطلاق مبادرة شبابية كويتية لتكريم عدد من الإعلاميين في المجال الإعلامي الطبي وذلك انطلاقا من قاعدة التحفيز والتشجيع للطاقات الإعلامية الطبية لتقديم رسائل توعية لأفراد المجتمع. حيث أكد العدواني بأن فعاليات الملتقى الإعلامي الطبي ستنطلق من خلال الدورة الأولى التي تحمل عنوان «تسلم الأيادي» برعاية وحضور وزير الصحة الأسبق د محمد براك الهيفي والرئيس الفخري فهد المعجل وبحضور جمال النصر الله رئيس جمعية العلاقات العامة وبالتعاون مع جمعية الأسنان الكويتية لتكريم عدد من الإعلاميين في المجال الطبي الذين لهم إسهامات وبصمات إعلامية راسخة في تقديم التوعية الصحية في مختلف وسائل الإعلام الحديثة. وتم اختيار البروفيسور د. طارق سنان ليكون شخصية الملتقى في هذه الدورة إضافة لتكريم العديد من الأسماء البارزة في مجال الإعلام الطبي، حيث شارك المستشفى الدولي كراعٍ رسمي للحدث، بينما شارك فندق ميلينيوم سنترال ومستشفي المواساة ومركز الاتحاد الطبي وعيادة نور كلينك و عيادة د عبد العزيز المزيني ومطبعة الخط وشركة الأبراج واليافعي ميديا وغيرهم كشركاء للنجاح.

وقال فهد المعجل الرئيس الفخري للملتقى: إن مثل هذه المبادرات تسهم في تحفيز وتشجيع أبناء الوطن لتقديم الأفضل دائما, فنحن نعتز كثيرا بهذه الطاقات الوطنية الشبابية الكويتية في مختلف المجالات، فهم نموذج فخر واعتزاز.

من جانب آخر، سيقام على هامش الملتقى حلقة النقاشية بعنوان «الإعلام والطب» يحاور فيها أستاذ جامعة الكويت د. حسن الموسوي، ويدير الحوار الإعلامي فيصل الخليفي بينما يقدم الإعلامي عبد العزيز درويش فقرات الحفل على المسرح.

يذكر إن فعالية الملتقى الإعلامي الطبي، ستقام يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر القادم، وذلك في فندق ميلينيوم سنترال، بحضور العديد من وسائل الإعلام المتعددة.

