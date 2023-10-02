عباس: الكويت مواكبة لأحدث طرق التشخيص والعلاج لمرضى السرطان

وطن النهار

أكد رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتور عبدالرضا عباس حرص الكويت على مواكبة أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان والتأكد من مطابقتها للتوصيات العلمية ومعايير الجودة والسلامة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عباس لـ «كونا» أمس الأحد عقب افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول (إنتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة البوزيترونية المرتبطة بالفلور المشع) التي ينظمها المركز بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية (IAEA) لمدة خمسة أيام. وقال عباس إن هذه الدورة تعد الثانية التي ينظمها قسم الطب النووي في المركز بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتغطية الجوانب ذات العلاقة في إنتاج المواد المشعة وجودة تصنيعها، لافتا إلى أن الكويت تضم مركزين لإنتاج هذه المواد للاستخدام الاكلينيكي.

وأضاف: إن اختيار الكويت لتكون مركزا تدريبيا للدول العربية الواقعة في قارة آسيا (عراسيا) والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجسد أهمية الدور الذي تقوم به في هذا المجال وما حققته من إنجازات في المشاريع التقنية والدورات التدريبية وبيان للثقة العلمية والتقنية الذي تبوأته الكفاءات الكويتية مبينا انه تم انتاج كميات كبيرة من المواد المرتبطة بالفلور المشع في الكويت.

ولفت إلى وجود 8 مراكز في الكويت تختص بالتصوير (البوزيتروني) إذ تحتاج للمواد المشعة بشكل يومي لتغطية الحالات مشيرا إلى أن المركز يستقبل من بين 18 إلى 20 مراجعا للتشخيص حيث تزداد في بقية المراكز من 30 إلى 45 مريضاً يومياً.

من جانبها، قالت رئيس وحدة المواد المشعة بالمركز شذى الخلف في تصريح مماثل لـ(كونا): إن هذه الدورة التدريبية الإقليمية تأتي استكمالا للجهود البحثية المتواصلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للارتقاء بجودة المواد المشعة (البوزيترونية) وتنوعها للاستخدام في تشخيص مختلف الأورام.

