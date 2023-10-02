«الإعلام» وقَّعت عقد مزايدة إنشاء منصتها الرقمية المرئية والمسموعة عبر الإنترنت

ديوان Diwan

أعلنت وزارة الإعلام توقيعها العقد الخاص بمزايدة إنشاء منصة رقمية متكاملة للوزارة متمثلة في منصة إعلامية مرئية ومسموعة عبر الإنترنت بعقد يمتد 5 سنوات بقيمة 5?050 ملايين دينار (نحو 15?4 مليون دولار) يتضمن حصول الوزارة على 10 في المئة من صافي أرباح المنصة وأن تتحمل الشركة الفائزة بالمزايدة الإنشاء والتشغيل والتسويق للمنصة. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بدر العنزي في بيان إنه بتوجيهات مباشرة من وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري تم توقيع العقد بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في الدولة والتأكد من صحة جميع الإجراءات الخاصة بالعقد الذي يعد الأول من نوعه والأعلى إيرادا في مجاله للوزارة بعوائد متوقع أن تكون غير مسبوقة. وأضاف العنزي أن المنصة الإعلامية الرقمية المرئية والمسموعة عبر الإنترنت تعنى ببث المحتوى الإعلامي بطريقة تتجاوز الطرق والنماذج التقليدية لنقل المحتوى من خلال جميع التطبيقات الممكنة، لافتا إلى أن المنصة ستسمح للمستخدم بالوصول للمحتوى التلفزيوني الذي يرغب به عبر الإنترنت من خلال اشتراكه الخاص بالمنصة. أوضح أن المشترك في المنصة سيحصل على العديد من الخدمات منها مشاهدة البث المباشر لجميع قنوات تلفزيون دولة الكويت إضافة إلى الاستماع إلى كل محطات إذاعة دولة الكويت مع إمكانية مشاهدة الأعمال التلفزيونية الأرشيفية والجديدة كذلك الاستماع للبرامج الإذاعية الأرشيفية والجديدة. وذكر أن الشركة المشغلة ستعمل على إنتاج وشراء برامج ومسلسلات وأفلام وفق الضوابط المتبعة في وزارة الإعلام لعرضها من خلال المنصة. وبين العنزي أن هذا العقد الذي يحظى بمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن يأتي ترجمة لمرتكزات استراتيجية وزارة الإعلام فيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي في الوزارة وتطوير البنية التحتية وتعظيم الإيرادات. وأشار إلى أن أهمية المنصة نابعة أيضا من نمو الحصة السوقية لمنصات التلفزيون المتقدم (أو تي تي) على مستوى العالم مما يؤكد ضرورة مواكبة هذا التوجه العالمي وتعظيم الاستفادة منه.

