«سهرة خارج النص» دشَّنت أنشطة «بيت المسرح»

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بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار دشن «بيت المسرح» في رابطة الأدباء الكويتيين أولى فعالياته بمسرحية بعنوان «سهرة خارج النص» على خشبة مسرح د. سعاد الصباح.

وشارك في الحضور عدد من الفنانين مثل حياة الفهد، وجاسم النبهان، محمد جابر، عبد الإمام عبدالله، عبدالعزيز الحداد، عبدالناصر الزاير وأيضا جمع من الأدباء يتقدمهم د. خليفة الوقيان، حمد الحمد، د. سعداء الدعاس، علاء الجابر د. خالد الطراح، وغيرهم بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الرابطة.

والقت رئيسة اللجنة الاجتماعية ورئيسة «بيت المسرح» تغريد الداود كلمة قالت فيها «نرحب بكم في رابطة الأدباء الكويتيين، هذه المنارة الثقافية التي أضاءت شعلة الأدب والفكر عبر الأجيال، فارتقت بالبيان، وحلقت بالقصة إلى آفاق جديدة، وغاصت في بحور الشعر بحثا عن لؤلؤ القصائد، وصنعت للرواية مكانة مرموقة في الأوساط الأدبية العربية لا يخفى عليكم أن التقاء الأدب والفن في رسالة واحدة ما هو إلا تجسيد للحضارة، وأن حضور الكلمة الواعية في المسرح، تأكيد على أصالة الهوية، فالمسرح فضاء ساحر يحمل الكلمة إلى أبعاد أعمق في التعبير وينقلها إلى مستويات أعلى في التأثير، الكلمة على المسرح تكتب، لتبنى بيتا أو تشعل مدفأة، لتطلق صرخة أو تدق ناقس الخطر».

وقالت ايضا «كل الكلمات عابرة، زائرة، عرضة للضياع، وحدها كلمات تبقى شامخة، راسخة في وجدان الشعوب، وهكذا كان مسرحنا الذي احتل موقع الريادة في المنطقة لأنه راهن على الكلمة قبل كل شيء فقد كان وقع الكلمة مدويا في حرامي آخر موديل، وكنا أول من يسافر بالزمن في الكويت سنة 2000، وحذرنا من ضياع الديك كي لا تخلو الساحة لشياطين ليلة الجمعة، حتى ارتقينا مراتب المجد فوق صناديق حفلة على الخازوق، لنكشف أسرار الربح والخسارة في الكرة مدورة، محذرين من الفتنة، رافعين راية الوطن في حامي الديار، لذلك، انطلاقا من إيماننا بدور المسرح الكبير والمؤثر في المجتمع، وتأكيدا على أن الحراك المسرحي لا يتطور ولا يوثق ولا يستمر دون نص رصين القواعد ونقد علمي سليم، قمنا بافتتاح بيت المسرح والذي نهدف من خلاله لتعزيز الثقافة المسرحية والتعريف بتاريخ المسرح الكويتي، وقراءة وتحليل النصوص، واستضافة المؤلفين المميزين والفنانين البارزين، وصولا إلى تقديم ورش متخصصة في مجال الكتابة المسرحية، كل هذا وأكثر ستجدونه في أنشطة بيت المسرح خلال الأشهر المقبلة». اما الامين العام لرابطة الأدباء الكويتيين م.حميدي المطيري فصرح قائلا: «بيت المسرح وهو أحد الأنشطة والفعاليات الخاصة في اللجنة الثقافية التابعة لرابطة الأدباء الكويتيين، ومنذ تولينا مجلس إدارة الرابطة كان أحد أهدافنا افتتاح في بيت المسرح كون المسرح والكتابة المسرحية أحد روافد الإبداع الأدبي في الرابطة، بفضل الله دشنا بيت المسرح وحققنا أحد الأهداف التي نطمح لتحقيقها وهو افتتاح بيت المسرح، وإن شاء الله بداية لانطلاقة أحد أفرع الأجناس الأدبية التي تهتم فيها الرابطة بالإضافة إلى اهتمامها بالأفرع الأخرى مثل الرواية والقصة والشعر والنقد الأدبي».

يذكر ان مسرحية «سـهـرة خــارج النـص» من تأليف تغريد الداود، إخراج محمد جمال الشطي، بطولة ابراهيم الشيخلي، علي الششتري، سلطان وليد سلطان، خالد وليد سلطان، هلال مبارك، عبدالعزيز الخميس، عبدالعزيز الجاسم، نواف الخالدي، حسين اشكناني. مساعد مخرج محمد القلاف.

