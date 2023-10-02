في مثل هذا اليوم.. جديد محمد القفاص

ديوان Diwan

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انتهى المخرج القدير محمد القفاص من تصوير عمله الدرامي الجديد «في مثل هذا اليوم» والذي سيعرض على «إم بي سي» و«شاهد» ابتداء من 1 أكتوبر، وهو من تأليف علي الدوحان، وتدور أحداثه حول زوجين كانا من الطبقة الغنية، لكنهما يتعرضان لمشكلات تغير حياتهما، فيدخلان في رحلة كفاح شاقة لتحسين أوضاعهما.

العمل الجديد من بطولة كلا من يعقوب عبدالله، وهبة الدري، وعبدالله بهمن، وفي الشرقاوي، وفهد باسم، وروان مهدي، وصمود المؤمن، وطلال باسم، وأحمد النجار، وشيماء رحيمي، وشهد عبدالله.

ونشر القفاص بوسترات العمل وعلَّق: «نتمنى أن يحوز رضاكم».

وقدَّم القفاص أخيراً مسلسل «طاش العودة» في موسم دراما رمضان الماضي، من بطولة عبدالله السدحان، ناصر القصبي، يوسف الجراح، حبيب الحبيب وريماس منصور، وتدور أحداث المسلسل في إطارٍ درامي كوميدي حول قضايا ومشكلات في المجتمعين السعودي والعربي، ويتألف من حلقات منفصلةٍ ومتصلةٍ، تتضمَّن الحسد، والابتزاز، وما يحدث في بعض المصالح الحكومية من فساد، إلى جانب عديدٍ من القضايا الأخرى.

