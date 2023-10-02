الأردن يشهد أكبر إنتاج عالمي بحضور أوبرا عايدة

ديوان Diwan

يقدم مهرجان عمان للأوبرا في نسخته الخامسة الأوبرا العالمية الشهيرة عايدة، على خشبة مسرح أكاديمية عمان ببطولة زينة برهوم في دور عايدة من الأردن، ريكاردو جاتو في دور راداميس، فيديريكو دي أنتوني في دور ملك مصر من إيطاليا، كريستينا ديل باريو في دور أمنيريس من إسبانيا،ومن ضمن الأدوار المشاركة السوبرانو الأردنية تاليا غوشة وسارة بركات والتينور الأردني غرازيانو عيسى وعبد الله الكيالي ورجا عتقي والعديد من الفنانين العالميين الآخرين.

بمرافقة كورال الأوبرا، عايدة العالمي وأوركسترا مونفيراتو الكلاسيكية بقيادة كلاوديو موربو وإخراج فابيو بونكوريه.

ومن الجدير بالذكر تقديم شكر خاص لمؤسسة ولي العهد، مؤسسة دروزة، IGI، وهيئة تنشيط السياحة، الناقل الرسمي الملكية الأردنية وأمانة عمان الكبرى، وحلويات زلاطيمو وزين للاتصالات. وتطمح زينة برهوم، مؤسسة مهرجان Amman opera festival إلى بناء قواعد صلبة لثقافة الأوبرا في المملكة لتكون جهودا متنامية ومستمرة في الأردن. يهدف المهرجان أيضا إلى إشراك المجتمع المحلي وإحداث تأثير على المستوى الثقافي والتعليمي بالإضافة إلى بناء جسر بين الثقافات المختلفة من خلال اللغة العالمية ،الموسيقى.

برنامج Amman Opera Festival التعليمي «عين على الموسيقى في التعليم» والذي سيتم تنفيذه هذا العام من خلال ورشة عمل مفتوحة للطلاب بالتعاون مع أكاديمية عمان ومؤسسة دروزة، وسيتم إجراؤه للتوعية بأهمية التعليم الثقافي والمسرح واهمية تاريخ الاوبرا والموسيقى. مما سيساهم بدوره كبرنامج تعليمي، في اكتشاف مواهب جديدة ، وبتوفير منصة للفرص المهنية للمهتمين بهذا المجال في الفنون المسرحية وعالم الأوبرا الواسع والرخيم. علاوة على ذلك، يقوم المهرجان بتفعيل تعاونه الإنساني هذا العام من خلال مؤسسة المهرجان، زينة برهوم، وهي احد سفراء برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث سيتم تعيين خياطين من خلال UNWFP من المجتمع المحلي للاجئين لمساعدة مدير أزياء الاوبرا في تحضير أزياء العرض لمغنيي الاوبرا والممثلين في الأوبرا. وستصادف ليلة الافتتاح، 25 أكتوبر 2023، يوم الأوبرا العالمي، مما يجعلها أمسية مهمة للمهرجان.

