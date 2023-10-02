شركة نفط الكويت.. والطيران

ديوان Diwan

عرفت الكويت الطيران أول ما عرفته عن طريق شركة نفط الكويت المحدودة، إذ إن هذه الشركة التي تأسست عام 1934 وبدأت عمليات البحث والتنقيب عن النفط في الكويت عام 1936، احتاجت في عملياتها لأعداد كبيرة من العمال والفنيين بالإضافة إلى المؤن والمعدات ونقل البريد، ولهذا السبب استأجرت أو امتلكت عدداً من الطائرات يتناسب ونوع المهمات المطلوبة، فبعد الحرب العالمية الثانية كان لدى شركة نفط الكويت طائرة واحدة من نوع (دي هافيلاند رابيد) ذات الجناح المزدوج (أي جناح فوق الآخر) وكانت هذه الطائرة تتسع لحوالي سبعة ركاب، وكانت تستخدم لنقل كبار موظفي الشركة الذين يصلون الى البصرة بطريق الجو بواسطة شركات الطيران العالمية التي تستخدم مطار البصرة (ولم تكن هذه الشركات تستخدم مطار الكويت) ونقلهم الى الكويت بواسطة الجو بدلا عن طريق البحر أو البر. وكانت تستخدم أيضا لانتقال كبار المسؤولين بالشركة الى البحرين وعبادان، وفي حوالي عام 1948 امتلكت الشركة طائرتين من نوع داكوتا دي سي 3 خصصت إحداها لنقل المعدات الضرورية لأعمال الشركة، كما استخدمت لنقل الفاكهة والخضراوات الطازجة من لبنان.

أما الطائرة الأخرى فقد استخدمت لنقل الموظفين الهنود إلى بلادهم لقضاء إجازاتهم والعودة بهم، وقد قامت هذه الطائرة خلال عام 1948 بنقل حوالي 1300 من موظفي الشركة الذي كان يبلغ عددهم أكثر من 2000 موظف أغلبهم من الهنود والباكستانيين والانكليز والاميركيين. وكانت هذه الطائرة تستخدم كذلك لنقل الفرق الرياضية التابعة للشركة لإجراء مباريات في كل من بيروت وقبرص والبحرين ونقل الفرق الأجنبية للعب في الكويت.

وفي حوالي عام 1954- 1955 امتلكت الشركة طائرة واحدة من نوع (فايكنج) ذات الأربعة والعشرين مقعدا، وكانت هذه الطائرة تستخدم للرحلات المتوسطة المدى وبشكل رئيسي لتنقلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد (حيث كان ضمن الاتفاقية الموقعة بين شركة نفط الكويت والحكومة بندا ينص على ان تخصص شركة النفط طائرة خاصة لرحلات وتنقلات أمير البلاد)، وفي عام 1958 خصصت شركة النفط طائرة من نوع فايكونت لرحلات أمير البلاد. وفي عام 1964 استعملت شركة نفط الكويت طائرتين من نوع توين بايونير - وكانت هذه الطائرات مؤجرة من قبل شركة «سكاي وير» الى الخطوط الجوية الكويتية، وعن طريق الكويتية استعملت بشركة نفط الكويت وكانت الخطوط الجوية الكويتية تزود هذه الطائرات بالطيارين اللازمين وتجري لها الفحوصات الفنية الروتينية، وأما الفحص الفني السنوي فكان يتم في الخارج وكانت هذه الطائرة تحمل حوالي 12 راكبا للرحلات العادية لنقل العمال والفنيين الى حقول النفط داخل الأراضي الكويتية. ومن مميزاتها أنها تحتاج مسافة من 150-200 متر فقط للاقلاع والهبوط، كما كانت تستطيع الهبوط في أي مساحة من الأرض وكانت تستخدم بالاضافة لنقل الركاب والتموين في عمليات البحث والانقاذ في البحر وفي الصحراء.

وفي لقاء لي مع الكابتن الأنكليزي كيس نابير قال: ان طائرة البايونير كانت تنقل موظفي شركة النفط من مطار الشركة في الأحمدي الى حقول النفط الرئيسية كحقل الدبدبة وأم العيش والمناقيش والعودة بهم كل يوم. وكانت تستخدم كما يستخدم المواطن العادي باص المواصلات للانتقال الى العمل في الصباح والعودة في المساء. وكان لدى شركة النفط. جهاز ملاحي (بيكون متنقل سهل الاستعمال والتركيب) وكان يوضع في بعض حقول النفط للاستدلال عليها في حالة انعدام الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية.

أما عن مكان نزول الطائرة فقد قال الكابتن نابير ان العمال كانوا يذهبون قبيل موعد وصول الطائرة ويضعون حول المكان المخصص لهبوط الطائرة علامات أرضية، وهي عبارة عن أربع قطع خشبية كل منها على شكل زاوية قائمة.

واضاف قائلاً: وحدث في إحدى المرات أن هبطت الطائرة في جزيرة بوبيان، وبعد نزول العمال من الطائرة وبينما كان الطيار يستعد للاقلاع غاصت احدى عجلات الطائرة في الرمل. وقد استغرقت عملية رفع الطائرة وتخليص العجلات من الرمل مدة ثلاثة أيام. كاملة، وبعدها طارت بسهولة ويسر وكأن شيئاً لم يكن.

وآخر نوع من الطائرات استعملتها شركة نفط الكويت هو (ترايدنت) عام 1966 والتي دفعت الشركة ثمنها أو جزءا من ثمنها الى الخطوط الجوية الكويتية نظير تشغيلها وصيانتها وتزويدها بالطيارين والفنيين وكانت هذه الطائرة تحمل لون وشعار الخطوط الجوية الكويتية، وعلى طرف آخر من جسم الطائرة كتبت عبارة (شركة نفط الكويت) وكانت هذه الطائرة تستخدم لنقل موظفي الشركة لقضاء إجازة نهاية الاسبوع في بيروت أو قبرص أو أثينا، وفي الأوقات العادية كانت تستخدم لنقل المسافرين لحساب الخطوط الجوية الكويتية.

وبعد تطور الكويت المذهل لم تعد هناك حاجة لأي شركة كي تمتلك طائرة خاصة بها، حيث إن طائرات الخطوط الجوية الكويتية تغطي معظم عواصم العالم، بالإضافة الى كبريات شركات الطيران التي تستخدم مطار الكويت الدولي كمحطة لرحلاتها أو نقطة عبور (ترانزيت)، وهناك بالطبع الطرق البحرية والبرية التي تربط الكويت بالعديد من دول العالم.

والمعروف ان الطائرات التي كانت مؤجرة أو مملوكة لشركة نفط الكويت كانت تدار فنيا قبل انشاء الخطوط الجوية الكويتية من قبل شركة بريطانية تدعى «سكاي ويز» وكانت هذه الشركة متفرعة عن شركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار الخطوط الجوية البريطانية الآن.

إن شركة نفط الكويت تسعى دائماً الى الريادة والتميز، وتواكب كل ما هو جديد ومفيد في عالم النفط وفي عالم الطيران، فبعد ان تعرفنا على جميع انواع الطائرات التي استخدمتها الشركة في مختلف مراحل تاريخها، فاليوم تدخل طائرات جديدة لم يكن للشركة عهد بها، الطائرات العمودية - الهيلوكبتر ابتداء من مطلع عام 2019، فبعد سنتين من البحث والدراسة، تم التعاقد مع شركة «فالكون أفييشن» على تزويد شركة نفط الكويت بطائرتين هيلوكبتر مع طاقمها من الطيارين والفنيين، على أن تستخدم الطائرة الأولى لغرض الاسعاف الجوي والاخلاء ونقل المصابين في حالات الطوارئ في حقول النفط البعيدة عن المدينة، والثانية تستخدم لنقل كبار الموظفين الى مواقع العمل للاشراف على سير الامور، وللعلم يمكن تحويل الطائرة الثانية الى طائرة اسعاف جوي لنقل المصابين في غضون 15 دقيقة فقط، وفي نفس العقد بند بالزام الشركة بتزويد شركة النفط بطائرة ثالثة عند خضوع الطائرتين للصيانة في الوقت نفسه.. إن العالم يتطور وكذلك شركة نفط الكويت.

