الرشيدي و«فريق التراب» يحرزان فضيتين جديدتين

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واصل أبطال الرماية تألقهم في بدورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية بإضافتهم ميداليتين فضيتين إلى رصيد الكويت، بعد أن حقق فريق الرماية فضية منافسات التراب، وحصل الرامي طلال الرشيدي على فضية المسابقة ذاتها للفردي.

وحلّ الفريق الكويتي المؤلف من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبدالرحمن الفيحان في المركز الثاني بعدما اصاب 359 طبقا، بفارق طبقين عن الفريق الهندي الفائز بالذهبية. ونال الفريق الصيني الميدالية البرونزية (354 طبقا)، متقدما بفارق طبق عن الفريق القطري المؤلف من سعيد الشارب وراشد العذبة ومحمد الرميحي.

وفي منافسات الفردي، حل الرشيدي في المركز الثاني بعد أن أصاب 45 طبقاً بفارق طبق واحد عن الصيني كيو يينغ صاحب الذهبية، وجاء الهندي شيناي داريوس في المركز الثالث بـ 32 طبقاً.

وجاءت فضيتا التراب امتدادا للتألق الكويتي في منافسات الرماية، بعدما توج عبدالله الرشيدي بذهبية مسابقة السكيت للفردي بتسجيله رقما قياسيا بإصابة 60 طبقا من أصل 60 في الجولة النهائية، ليعود الستيني ويحرز مع إيمان الشماع فضية السكيت أيضا للفرق المختلطة. وكان يوسف الشملان أحرز برونزية منافسات السابر (فردي) في مسابقة المبارزة.

من جهته، أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بالإنجازات المميزة لأبطال الكويت بدورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشر ما أسهم بإسعاد اهل الكويت جميعا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العيبان للصحافيين أول من أمس عقب عودته الى البلاد من الصين رفقة اللاعبين الفائزين بالميداليات وهم الرامي عبدالله الرشيدي وايمان الشماع ويوسف الشملان.

وأضاف الوزير أن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع اللاعبين قبيل انطلاقة الدورة شكل دافعا لهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق الفوز متوقعا إحراز الرياضيين الكويتيين للمزيد من الميداليات في الايام المقبلة للدورة التي تختتم في الثامن من أكتوبر المقبل.

وأكد حرص الحكومة على الدعم المتواصل للرياضيين لتحقيق المزيد من الانتصارات الرياضية في أهم المحافل الدولية منوها بدور مديرة بعثة الكويت للدورة فاطمة حيات بدعم جميع لاعبي الكويت المشاركين بالدورة في مختلف المنافسات.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان في تصريح مماثل إن إعداد لاعبي المنتخبات الكويتية بشكل جيد أسهم بهذا الحصاد المميز في هذا الاستحقاق الآسيوي حتى الان.

وأشار البيدان الى أن الهيئة وبتوجيهات واهتمام من لدن القيادة السياسية ودعم من وزير الشباب ستعمل على دعم الرياضيين الكويتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالرياضة الكويتية.

من جهته، هنأ عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف في تصريح مماثل الابطال المتوجين بالميداليات ورفعهم علم بلادهم في هذا المحفل القاري الكبير مثمنا دعم الوزير العيبان والهيئة العامة للرياضة للاعبي الكويت ما أثمر هذا الفوز.

من ناحيته، قال البطل الأولمبي عبدالله الرشيدي في تصريح مماثل إن هذا الفوز هو الثالث له في تاريخ مشاركاته بالدورات الآسيوية والخامس لرياضة الرماية الكويتية معتبرا أن تحقيقه لأرقام عالمية في المسابقتين أمر مميز ويؤكد تفوق الرماية الكويتية في محيطها الآسيوي.

من جانبها، أعربت الرامية الشماع في تصريح مماثل عن فخرها الكبير بتحقيق أول ميدالية نسائية لرياضة الرماية الكويتية بتاريخ دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية مشيدة بدعم نادي الرماية المتواصل للرماة والراميات والذي يعد سببا مباشرا بتواصل الانجازات للرماية الكويتية.

بدوره، قال لاعب منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان إن تتويجه بأول ميدالية للكويت في تاريخ اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية يعد مبعث فخر كبير له ولهذا الجيل من المبارزين معتبرا أن هذا الفوز سيكون دافعا له ولزملائه لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات الكبيرة المقبلة.

