?الزنكوي أصاب الحكم بالخطأ .. وزاره في المستشفى

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أصيب أحد الحكام بكسر في ساقه اثر رمية خاطئة من قبل الكويتي علي الزنكوي ضمن منافسات مسابقة رمي المطرقة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغتشو الصينية. وكان الحكم هوانغ تشين هوا الذي يبلغ 62 عاما جالسا على كرسي خارج دائرة الرمي عندما أخطأ الزنكوي في محاولته، فاصطدمت المطرقة بالشبكة الواقية، وبدلا من أن تتوقف اصطدمت الكرة المعدنية التي يزيد وزنها عن 7 كلغ بساقه اليمنى. وأظهرت الصور الحكم وهو يتألم بينما هرع الزنكوي لمساعدته.

وتم إخراج الحكم من الساحة لتلقي العلاج في الموقع قبل نقله إلى المستشفى. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الحكم كان «في حالة مستقرة ومن المقرر إجراء عملية جراحية له» لكسر في الشظية اليمنى.

من ناحيته، أكد الزنكوي (39 عاما) ان توازنه اختل اثناء الرمية الرابعة، ما ادى الى ارتطام المطرقة بالحكم هوانغ تشين هوا ما ادى الى كسر مضاعف في ساقه اليمنى، وقال في اتصال مع وكالة فرانس برس، عشية مغادرته الصين متوجها الى الكويت: «كنت اخوض المنافسات بتركيز شديد، وعندما وصلت الى الرمية الرابعة، وهي الرمية المتعارف عليها انها الاسرع، اختل توازني اثناء الدوران فاضطررت ان اترك المطرقة، وهذا امر طبيعي ويحدث، ولم اكن اعلم بأي اتجاه ستذهب».

واضاف: «رفعت رأسي، واكتشفت ان المطرقة ارتدت من الارض الى ساق الحكم، فهرعت سريعا اليه وحاولت اسعافه، خصوصا انه كان في حالة من الصدمة، وكان يتلوى من الألم». وتابع «بعد وصولي اليه اكتشفت شقًا في بنطاله ورأيت الدماء تنفر من الساق بكثافة، وعلمت ان ثمة كسرًا في الساق. عندها ربطت القدم بقوة حتى اوقف النزيف الى ان وصلت سيارة الاسعاف، فساعدتهم بوضعه على حمالة الاسعاف لنقله الى المستشفى».

واكد الزنكوي أن الحكم تقبّل اعتذاره وشكره على الزيارة والتقط معه صورة تذكارية، وهو يقدم له قميصه الخاص الذي خاض به المنافسات. وأن الطبيب طمأنه بنجاح الجراحة. واحتل المخضرم زنكوي، الحائز على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة، المركز الثامن خلف الفائز الصيني وانغ تشي.

