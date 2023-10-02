الأخضر ينشد الفوز أمام النجمة

محلية

يتطلع العربي لتحقيق فوزه الثاني في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي عندما يستضيف النجمة اللبناني في الساعة 07:00 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء الرفاع البحريني مع الزوراء العراقي في الساعة 09:00 على ستاد مدينة خليفة الرياضية في المنامة. ويتصدر العربي الترتيب مناصفة مع الرفاع بعد فوزه على مضيفه الزوراء 2-1 في الجولة الأولى التي شهدت كذلك فوز الرفاع على النجمة 2-0.

واستعد العربي الذي يقوده المدرب الألماني توماس برداريتش للمهمة الآسيوية بانتصار كبير على خيطان برباعية نظيفة الأربعاء الماضي ضمن الجولة الثالقة من مسابقة الدوري الممتاز. ويفتقد الأخضر حارس مرماه سليمان عبدالغفور ولاعبيه سلطان العنزي وسلمان العوضي بسبب الإيقاف، كما يغيب عنه حسين أشكناني وخالد المرشد وعبدالرحمن الشرهان للإصابة.

ويعول برداريتش على محترفيه المغربيين حمزة خابا ووليد الصبار والجزائري سفيان بوشار، والسنغالي مامادو ثيام، والنيجيري أنايو إيوالا، إلى جانب علي خلف وبندر السلامة وحمد القلاف.

