جولة الكبار.. وتألق زاباتا

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عزز الكويت صدارته للدوري الممتاز بختام الجولة الثالثة عقب فوزه على السالمية 2-0 بعد أن رفع رصيده الي 9 نقاط، وحصد 3 نقاط مهمة كونه قد اجتاز خصما صعبا ليمضي للمحافظة على لقبه. ورغم ان الابيض لم يظهر بالمستوى المعهود لكن في النهاية نجح في الخروج بالنقاط كاملة بعكس السماوي الذي حاول ان يحافظ على توازنه وحضر في الشوط الاول وكان ندا لكن تأثر كثيرا بطرد مهاجمه إيساكا في الشوط الثاني.

أما العربي، فقد قدم مستوى لافتا امام خيطان وهزمه 4-0 بعدما امهله شوطا، وفي الشوط الثاني اجهزه عليه ليسجل اربعة اهداف مع تقديم عرضا متناسقا من قبل عناصره، وكأنه بروفة لمباراة اليوم امام النجمة ليرفع رصيده الي 7 نقاط بالمركز الثاني، بينما جاهد خيطان كثيرا في الشوط الاول، لكن الفوارق الفنية مالت لمصلحة الاخضر.

وتمكن القادسية هو الآخر من تحقيق فوز سهل على الفححيحل 3-0، ليشارك الاخضر بالرصيد نفسه (7 نقاط). وانهى الأصفر الشوط الاول متعادلا، رغم سيطرته على معظم مجريات المباراة، لكن عابه التسرع وإضاعة الفرص. وفي الشوط الثاني تجاوز تلك العله واصبح اكثر تركيز بقياد محمد صولة وبدر المطوع ليسجل ثلاثية كانت قابلة للزيادة.

ونجح كاظمة في تحقيق فوزه الاول على حساب الجهراء 2-1 بقيادة المدرب الجديد البرتغالي تشالو بعد خسارته أمام الكويت 2-5 وتعادله مع النصر 3-3. ولم يظهر البرتقالي بالصورة المناسبة الا انه حقق فوزا معنويا في هذه المرحلة من اجل تصحيح اخطائه والعمل للعودة للمنافسة، في حين الجهراء تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي ليبقى في متذيل الترتيب وما زال الفريق محتاجا لعمل كبير.

اما النصر، فقد حقق نتيجة كبيرة على حساب الشباب برباعية نظيفة، وهو الفوز الاول له بعدما قاده مهاجمه الكولومبي زاباتا الذي أحرز هاتريك مؤكدا علو كعبه عن الاخرين مما سيمنح العنابي قوة اضافية في المراحل القادمة، بينما الشباب مازال يقدم مستويات متفاوته.

