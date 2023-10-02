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الكويت يبدأ مشواره أمام المحرق في «السلة العربية»

زيد خلف
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الإثنين 02 أكتوبر 2023

يبدأ الكويت حامل اللقب مشواره في بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة في 07:00 مساء اليوم بمواجهة المحرق البحريني ضمن منافسات المجموعة الأولى في البطولة المقامة في العاصمة القطري الدوحة لغاية 12 أكتوبر الحالي. ويلعب اليوم أيضا ضمن المجموعة الثانية السيب العماني مع الأهلي القطري، والاتحاد السكندري المصري مع اتحاد الجزائر الجزائري، فيما يلعب في المجموعة الرابعة دجلة الجامعة العراقي مع مجد طنجة المغربي، والاتحاد الليبي مع الأهلي المصري، وتختتم منافسات اليوم بلقاء في المجموعة الثالثة يجمع وحدة صنعاء اليمني مع سلا المغربي. وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني ما يعني تأهل فرق المجموعتين الأولى والثالثة إلى المرحلة المقبلة، فيما سيودع البطولة الفريق صاحب المركز الخامس في المجموعتين الثانية والرابعة إذ يشارك في البطولة 18 فريقا وزعت على أربع مجموعات.


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