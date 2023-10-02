«سيادة» يرى النور في 2024

مال وأعمال

قالت مصادر لـ«النهار»: إن صندوق «سيادة» سيكون جاهزاً للعمل بنهاية العام المقبل 2024 بعد انتهاء الدراسات الخاصة به، موضحة ان الصندوق الذي سيتبع هيئة الاستثمار سيستحوذ على جزء من الاحتياطي العام وليس كامل الصندوق.

وبينت المصادر ذاتها ان قيمة اصول صندوق الاحتياطي العام في حدود 10 مليارات دينار، مشيرة الى أن صندوق سيادة سيضم جميع أملاك الأخرى ليعمل على تطويرها وتحقيق نمو في القطاع الخاص.

ولفتت الى ان المطلوب أكثر من الدعم هو ايجاد قنوات استثمارية جديدة لتصريف السيولة، حيث ان قلة المشاريع ذات الجدوى تحدث تخمة سيولة وترفع التضخم دون مبرر. وأوضحت المصادر أن حسم صندوق «سيادة» ينتظر الدراسة و الخطة التي سيتم بناءً عليها تنفيذ الرؤى الخاصة باستراتيجيته الاستثمارية، مشيرة إلى أن الفكرة في حد ذاتها «جيدة» ولكن تفصيلاتها كثيرة وتحتاج لرؤية واضحة ومحددة.

وقالت ان دمج أملاك الدولة في صندوق سيادة سيحقق المنفعة العامة، حيث ستتعزز ايرادات الخزينة العام للدولة من جهة وسيتحرك الاقتصاد بشكل ايجابي من جهة أخرى. وجدير بالذكر، أن صندوق سيادة يستهدف تحقيق: ذراع تنموية لإدارة المشاريع الكبرى ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص، جذب الاستثمارات وصناعة الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة، توطين التكنولوجيا

عبر شراكات عالمية مختلفة، قيادة التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي وتنفيذه وخلق حوافز تدفع باتجاه تغيير نمط التفكير وثقافة الإنتاجية، كما يهدف الصندوق إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي أسوة بباقي الصناديق السيادية المخصصة للاستثمار المحلي في دول الخليج، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ودعم

القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وسيتبع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.

