4 مديرين جدد في «البترول الوطنية»

مال وأعمال

أصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما أمس الأحد يقضي بترقية وتعيين 4 مدراء جدد في الشركة.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب ان الترقيات الجديدة سيتم العمل بها اعتبارا منا ليوم الاثنين.

واشتمل التعميم على تعيين راكان حامد الفضالة، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وتعيين حمود سيف الرشود، مدير إدارة الصيانة في مصفاة

ميناء عبدالله. كما جاء في التعميم تعيين أسامة عباس الخضاري مديرا لادارة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله، وتعيين شهلا عبداللطيف الخالد، مديرة للدائرة التجارية

