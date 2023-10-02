تقنين آليات طرح المزايدات العامة للدولة

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن تشكيل لجان حكومية لحسم مصير أملاك الدولة التي لم يتم التجديد لها، حيث تستهدف تلك اللجان التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لطرح مزايدات على تلك المواقع خلال الفترة المقبلة.

وبينت أن جهات حكومية طلبت الاستئناس برأي تلك الجهات ومن بينها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوضع وثائق المزايدات الخاصة بتلك المواقع وتجهيزها للطرح.

وأفادت المصادر أن تلك الجهات وجهت كتباً لبلدية الكويت

لمعرفة عما إذا كانت تلك المواقع أملاك دولة عامة أو أملاك دولة خاصة، وبعدها وتم مخاطبة وزارة المالية لتحديد آلية الطرح لتلك المزايدات الخاصة باستغلالها وفق التعميم الخاص بشأن المزايدات في الجهات العامة أو وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة العقارية.

وأشارت إلى أن تلك الجهات ستقوم بمخاطبة هيئة الشراكة

بين القطاعين العام والخاص بشأن مدى انطباق القانون رقم 116 لسنة 2014 على المواقع المراد طرحها للمزايدات.

