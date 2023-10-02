دمتم للكويت عزاً وفخراً يا صاحب السمو........

وطن النهار

يسرني أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لتولي سموه مسند الإمارة في دولة الكويت الحبيبة.

يطيب لي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وأعضاء الجمعية العمومية، يسعدني أن أثمن بخالص التقدير جهود سموه المخلصة في قيادة ودعم مسيرة النهضة والبناء بوطننا الحبيب، مؤكداً بالغ اعتزازنا بالمسيرة المشرفة لحضرة صاحب السمو الحافلة بالبذل والعطاء لخدمة الكويت وشعبها وابنائها الكرام، مشيدا بما تحقق من انجازات وتطور في مختلف مجالات التنمية والبناء داعيا الله عز وجل أن يوفق ويسدد على دروب الخير خطى سموه لما فيه تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت الأوفياء.

ويسرني أن أتقدم بخالص تحياتي وتقديري مقرونا بالحب والمودة والإخلاص والطاعة والولاء والوفاء لقيادة حضرة صاحب السمو الرشيدة والحكيمة، مشمولةً بأصدق الدعوات لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموه قائدا حكيماً للكويت وعزا لأهلها وأن يديم على بلدنا العزيز أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسموه سائلاً الله العزيز القدير أن يحفظ ويرعى ويمد في عمر سموه في خير وصحة وعافية، وأن يديم التقدم والازدهار والرقي على دولة الكويت الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.. اللهم آمين يا رب العالمين.

