وطن النهار

عشت حياتي في ظلام لم أكن أشاهد النور نفس بقية البشر كان يومي يبدأ في تمام الساعة 12 ليلاً، حيث أكون قد استعددت بتوفير احتياجاته منذ الساعة 8 مساء من نفس اليوم، وأبدأ بدخول عالمي الخاص في الساعة 12 بعد منتصف الليل،لأغيب عن هذا العالم وما به ولم أكن أفكر بشيء ولا أتخوف من شيء حيث أنني أتعاطى الخمر منذ فترة طويلة في عقر داري ومنزلي حيث إنه ليس لأي شخص دخل بي، حتى أن أسرتي الصغيرة زوجتي وأبنائي الأربعة تخلوا عني بسبب تعاطي الخمر ودخولي لعالمي الخاص وعدم اهتمامي بما يخص شأنهم فتركوني جميعا ورحلوا.

ومن جانب آخر، كان لدي أب وأم كبيران بالسن فوالدي يبلغ 80 عاماً ووالدتي تبلغ 70 عاماً وكان لدي أخت هي من تقوم برعايتهما والاهتمام بشؤونهم.

ولكن في يوم من الأيام استقبلت اتصالاً هاتفياً من أختي الصغيرة (الجعدة) تخبرني زنها بعثت عن طريق الدوام لدورة خارج البلاد كان يجب عليها أن تحصل على من سيقوم برعاية والدي نيابة عنها أثناء غيابها فتبرعت أنا أن أقوم بهذا العمل لان أخوتي صعب عليهم هذا الوضع ترك بيوتهم وأطفالهم والجلوس مع والدي الكبيرين بالسن.

فقمت بحزم أمتعتي من بيتي والذهاب الى منزل والدي لأشاهد أختي في طريقة رعايتها لأبي ولأمي وأتعرف على طبيعة أدويتهم وأوقات أخذها حيث إن والدي كانا ممن يعانيان من أمراض مزمنة (مرض السكر – القلب – ضغط الدم) وحتى لا تنتكس حالاتهما في حال نسيت علاجهما.

وفعلا حزمت أختي الصغيرة أمتعتها وسافرت وبدأت بأخذ موضعي بمنزل والدي حيث كان همي الأول ألا يضيع يوم وأنا لم أدخل عالمي الخاص وأحتسي الخمر خصوصا بعد علمي بأن الوالدين ينامان بعد صلاة العشاء مباشرة فيصبح لدي الوقت الكافي لممارسة طقوسي الخاصة.....

وبعد فترة من الزمن حدث ما لم يكن بالحسبان..

كانت والدتي دائمة تشكو من ألم في ساقها وعندما تخبرني وهي تظن بأنني سوف أهتم لها كنت أخبرها أن تتناول عشبة الرشاد وهي كانت تنساق لكلامي وتمشي بما أمرها به لثقتها بي.

ذات يوم وأنا أستعد للذهاب للعمل واذا بوالدتي تترجاني الذهاب بها للطبيب ولكني لم أهتم كنت متأخراً على العمل أخبرتها أن بعد رجوعي من العمل سأذهب بها إلى الطبيب، وذهبت الى العمل ولم أهتم لها ولكني أثناء وجودي بالعمل استقبلت اتصالاً هاتفياً من أخي الكبير يخبرني بأنني يجب على الحضور للمستشفى حالا، فقدت سيارتي الخاصة وذهبت للمستشفى لتحدث المفاجأة لي هناك حيث تحدث لي الطبيب بأننا تأخرنا في رحضار والدتي للمستشفى وهو الآن يجب عليه بتر ساقها بسبب الغرغرينا (تصيب مرضى السكري)، سقطت من طولي بالمستشفى بعد سماعي هذا الخبر وأنا أسمع والدتي تتألم وأنا أردد داخلي أنا السبب بما هي به من إهمالي لها واهتمامي بعالمي الخاص. وتم إجراء العملية لوالدتي وتم بتر ساقها.

خرجت والدتي من المستشفى بعد العملية، وأنا أشعر أنني إنسان آخر أشعر أنني السبب بما حصل لوالدتي وألمها المستمر من بتر ساقها حتى أنني كنت كلما أردت الدخول لعالمي الخاص واحتساء الخمر وأمسكت الكأس يهيأ لي أنني أشاهد صورة أمي، كل مرة وأجهش بالبكاء وأرمي بكأس الخمر بعيدا.... حتى جاء اليوم الذي لم أستطع النوم بتاتا من تأنيب الضمير حتى خرجت من غرفتي ونزلت غرفة والدتي تمددت بجانب سريرها وبهذه اللحظة سمعت والدتي تتألم.... أجهشت بالبكاء حتى أوقفني صوت أمي تقول ماذا بك، يما شلي مضايقك جاوبتها يما أنتِ مسامحتني، ردت علي يما ما سويت شي قلت أنا سبب قطع رجلك قالت لي أمي ليس أنت السبب، إن الله أراد بي بذلك خيراً (لأن كم لله من لطف خفي) أعلم يا وليدي أن كل ما حصل لي فهو خير من الله وفي عين الله والحمد لله على جميع نعمه وأفضاله.

والله منذ لحظة سماعي كلام أمي أن كل ما حصل لي هو خير من الله سبحانه وتعالى..... اتخذت قراري بأن تركي لتعاطي الخمر خير وأن تعديل علاقتي مع الله عز وجل خير، وبريل والدي خير، وعودتي لرعاية زوجتي وأبنائي خير، والخير الكبير تمثل في معرفتي باحتياجات كبار السن وكيفية التعامل معهم والأخذ بخاطرهم خير ورعاية وخدمة الوالدين فيها الكثير من الأجر والثواب، وأن كل الأمور التي تكون في عين الله ورعايته فيها من الخير الكثير.

نصيحة لكل من يقرأ قصتي تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف.. قيل من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة).

قصة قصيرة بقلم: الدكتورة عائشة العتال

