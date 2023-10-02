التســـامح عند كبـــار السن «الجزء الثاني»

وطن النهار

في الجزء الأول من المقال استعرضنا القيمة الجمالية للتسامح من الناحية الأخلاقية والروحانية وكيف لها من التأثير الإيجابي في النفسية التي تنتاب المتسامح بالتجاوز والعفو وتعزز الرفاهيـة والتعـايش الإيجابي بين الأفراد، ونستكمل معكم في الجزء الثاني من المقال أهم التحديات التي تواجه الأفراد وكبار السن في سبيل تسامحهم.

في على الرغم من سعينا إلى التسامح، فإننا قد تتأثر سلبيا قدرتنا على التسامح وقد تكون الأسباب خارجية عن ررادتنا، فمثلا نواجه نحن ككبار سن صعوبة في التواصل بسبب الاختلافات بين الأجيال والتغيرات التكنولوجية وخصوصا عندما يكون من حولنا غير مرنيين في استخدام وسائل مختلفة مثل الاتصال الهاتفي أو البريد الالكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي حسب قدراتنا وما نفضله، كما أن التغيرات المجتمعية قد تجعلنا نشعر بالقلق من فقدان السيطرة على الأمور المحيطة بنا وبالتالي عدم الاستعداد لتقبل واعتماد التغيرات، كما يعاني بعضنا من المشاركة الاجتماعية والانعزالية فيكون من الصعب لهم إقامة علاقات جديدة والتعامل مع التحديات الاجتماعية المختلفة مما يؤثر في قدراتهم على التفاعل مع الآخرين والتسامح. كذلك أيضا، عدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة التي تهمنا من الاستفسار عن صحتنا وراحتنا وتذكر التفاصيل الشخصية المهمة لنا، والتشجيع والثناء على إنجازاتنا، والاحتفال بإنجازاتنا الشخصية والمهنية والفخر بنا، مما يعكس عدم الاهتمام الحقيقي بنا وبرفاهيتنا فيؤثر على الثقة بالنفس مما يوتر العلاقات بيننا.

إن عدم القدرة في الانفتاح على التعليم والاستفادة من حكمة وخبرة كبار السن من خلال طلب نصائحهم والتعليم منهم عامل مهم، فقد يكون لهم رؤى قيمة حول الحياة وكيفية التعامل مع التحديات. كما أن تبادل الخبرات الحياتية عبر الأجيال يعزز بلا شك التفاهم والتسامح، كما نحتاج أيضا في تلك المرحلة العمرية لمن يقدم لنا يد المساعدة عند الحاجة وخصوصاً في المهام اليومية مع التأكيد على احترام الخصوصية والاستقلال في نفس الوقت لأننا نواجه تحديات صحية وبدنية وقد يستغرق منا وقتا أطول للقيام ببعض الأنشطة، لذا نحتاج التعامل باللطف والصبر ودعماً إضافياً ورعاية.

إن التحديات الصحية والجسدية تؤثر في قدرتنا على التسامح من خلال تأثر قدرتنا على التفاعل مع الآخرين،كذلك يحب بعضنا العادات القديمة التي نشأوا عليها فيصعب عليهم التكيف مع تغييرات الحياة اليومية وقد يعتبرونها عائقا للتسامح، ولذلك نحن ككبار سن نناشد من حولنا بتبني طرق تعزيز التسامح في حياتنا والتي نوجزها بالتالي:

? الاستماع والتفهم نحتاج لمن يستمع وبعناية إلى أفكارنا وآرائنا ووجهات نظرنا ومحاولة فهم خلفياتنا الثقافة والتجربة الحياتية التي تشكلت عليها آراؤنا، تلك المرونة العقلية تجعل الجميع متفتحاً لقبول وجهات النظر المختلفة.

? التطوع والمشاركة عن طريق اتاحة الفرصة لنا للتطوع والمشاركة في المشاريع الاجتماعية والخيرية مما يعطينا الفرصة للمشاركة وتقديم إسهاماتنا القيمة ويعزز التواصل.

? التواجد الاجتماعي والتواصل بين الأجيال من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية مشتركة تتيح مناقشة قضايا مختلفة وتبادل الحكمة والخبرات مما يتيح بنا الاحترام المتبادل بين الأجيال المختلفة ويظهر التسامح تقديراً للمساهمات التي يقدمها كبار السن على مر السنين هذا بالإضافة الى تنشيط العمل الجماعي والتعاون بين الأجيال المختلفة.

? الإبداع والابتكار واستخدامها في توفير حلول لتحسين حياة كبار السن يمكن استخدام التكنولوجيا للتواصل وتقديم الخدمات بشكل أفضل.

كما يجب أن نتذكر بأن التسامح يحتاج الى وقت وجهود مستمرة وهو قيمة تبادلية تتطلب التفاهم والتواصل والتعاون بين الجميع.جاء موعد التقييم الأسبوعي بمقياس من واحد الى خمسة حيث واحد تعني (أبدا) وخمسة تعني (دائما) بمشاركة قلمكم الكريم.. حددوا مدى استعدادكم لتبني قيمة التسامح بحياتكم أكرمونا بالتعليم من خلالكم ننتظر دوماً.. فالتسامح لم يخلق الا من أجلكم......

إهداء.... إلى من علمني المعنى الحقيقي للتسامح والتجاوز دون مغالاة الى البلسم الحاني الذي وهبتني الأيام.. ليوضع على جروح قلبي قاطبة فيطيبها.. فينزع كل معاني الإنسانية التي زرعتها الألآم... الى ابتسامة ثغره العذبة التي يروض غضبي بها دوما فيصبح بثوانٍ هشيما تذروه الرياح......الى معلمي.. وقدوتي.. الى نصفي الحلو.... الى الأنا...إلى زوجي الحبيب... لا حرمني الله طيب ذكره.

مـــروة محفـــوظ.. أستاذة مساعدة تمريض

المسنين.. كلية التمريض.. جامعة الإسكندرية

جمهورية مصر العربية

