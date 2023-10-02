السعودية تندد بـ«تكرار سماح» السويد لحوادث حرق المصحف

عربيات ودوليات

عبرت السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لتجدد حادثة حرق المصحف، في مدينة مالمو السويدية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية، أمس، أن «المملكة العربية السعودية تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لإقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له القيام بجريمته النكراء». وأضافت الخارجية السعودية أنها «جددت التأكيد على موقف المملكة الرافض بتاتاً لجميع هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم».

