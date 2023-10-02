قوات الاحتلال قتلت 21 فلسطينياً في سبتمبر

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القدس المحتلة- الوكالات: استشهد 21 فلسطينياً خلال شهر سبتمبر الماضي، من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 7 أطفال وفتية دون سن الـ 18. وذكرت وكالة «سند» للأنباء أنّ 7 من الشهداء الذين ارتقوا الشهر الماضي من قطاع غزة في حين استشهد 5 آخرون من جنين، و3 من طولكرم، و2 من أريحا ومثلهم من رام الله والبيرة، وواحد من الخليل، وآخر من طوباس.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بداية العام الجاري إلى 257.

وخلال سبتمبر الماضي قتلت طائرات انتحارية مسيرة من نوع «ماعوز» ناشطين اثنين في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال مواجهات مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين الذي عاد لتصدر المشهد بعد هدوء نسبي استمر شهرًا ونصف الشهر.

وخلال الشهر الماضي، عادت غزة إلى دائرة المواجهة، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية على حدود القطاع استمرت لأكثر من أسبوعين، وتخللها إطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الغلاف، وإشعال الإطارات المطاطية، نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى، وللمطالبة برفع الحصار المتواصل على القطاع منذ أكثر من 17 عامًا. وتعمد الاحتلال، خلال تلك الفترة، ملاحقة المتظاهرين على الحدود، بالرصاص الحيّ وقنابل الغاز، ويترافق ذلك، مع قصفٍ إسرائيلي شبه يومي، يستهدف نقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة في مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة العشرات

الى ذلك اقتحم مئات المستوطنين والمتطرفين اليهود مجددا باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة امس في ثاني أيام عيد «العُرش» اليهودي، وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن نحو 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح امس. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة الشباب. كما ضيّقت الشرطة الإسرائيلية على طلبة المدارس ممن يدرسون في المسجد الأقصى، ومنعت عددًا منهم من دخوله.وأظهرت مقاطع مصورة قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي تعتدي على بعض الفلسطينيين المرابطين في محيط المسجد الأقصى ومنعتهم من الاقتراب منه.

ورأت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إدخال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مجموعات من المتطرفين والمستوطنين اليهود إلى المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية تكريس لخطتها للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

