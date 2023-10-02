إعادة افتتاح السفارة السورية في السعودية

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعيد، افتتاح السفارة السورية في الرياض، بعد أكثر من عقد على إغلاقها، وذلك تنفيذا لقرار البلدين استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين في البلدين، حسبما نقلته وسائل إعلام سورية.

وأفادت صحيفة «الوطن» السورية، بوصول القنصل السوري، إحسان رمان، السبت، إلى مقر السفارة السورية في الرياض في حي السفارات بالعاصمة السعودية لاستئناف العمل الدبلوماسي في السفارة.

وفي التاسع من ماي الماضي أعلنت سورية عن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية، في أعقاب قرار مماثل من الرياض باستئناف عمل بعثتها لدى دمشق.

وفي أبريل الماضي، أجرى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زيارة إلى مدينة جدة، في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سورية.

وتكللت هذه التحركات، شهر مايو، عندما استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس السوري بشار الأسد، خلال حضوره لمؤتمر القمة العربية الذي عقد في جدة.

