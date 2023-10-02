العراق.. حريق عرس الحمدانية «حادث عرضي»

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بغداد- الوكالات: أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن سبب حريق «عرس الحمدانية» هو مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفال. وقال رئيس لجنة التحقيق اللواء سعد فالح كسار الدليمي في مؤتمر صحافي إن «قاعة الأعراس هي موضوع البحث وتبين أنها تتسع لـ500 شخص فقط، ومشيّدة على هيكل حديدي، وجدرانها من الإسمنت والبلوك مسقوفة بمادة الـ(السندويش بنل) مع مواد قابلة للاشتعال مزينة بالقش البلاستيكي المصنع، وهي أيضا مواد سريعة الاشتعال، وكذلك واجهة القاعة مغطاة بمادة سريعة الاشتعال».

وأضاف أن «اللجنة لاحظت غرفة تحتوي كميات كبيرة من القماش تستخدم لتزيين القاعة سريعة الاشتعال إضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكحولية على الطاولات وعدم وجود أبواب للطوارئ بل توجد أبواب صغيرة تستخدم للخدمة.. كما تبين وجود أربعة أجهزة شعلات نارية، هي السبب الرئيس لوقوع الحادث حيث ارتفعت النيران منها الى أربعة أمتار نحو سقف القاعة لتتسبب باندلاع الحريق». وأضاف أن «سبب الحريق حصول مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال»، لافتا إلى أن صاحب القاعة يتحمل كامل المسؤولية». كما أكد رئيس اللجنة مصرع 107 أشخاص، وإصابة 82 آخرين بجروح جراء الحريق»، مشيرا إلى أن «موضوع البحث تقصير صاحب القاعة، وقائم مقام الحمدانية، ومدير بلديتها، ومدير سياحتها، ومدير كهربائها، وكذلك ثبوت تقصير الدفاع المدني في متابعة الإجراءات الخاصة في عملية غلق القاعة لعدم اتباعها شروط السلامة».

بدوره أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن «صاحب قاعة الهيثم قام بسحب جهاز التسجيل وهرب إلى أربيل»، وقال «بعد القبض عليه تم استرجاع الديفي ار»، مضيفا أن «صاحب القاعة عمل أيضا على إطفاء التيار الكهربائي ظنا منه بأن الحريق حصل نتيجة تماس كهربائي، وهو ما تسبب بعرقلة خروج الحاضرين».

كما أكد مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان أن حادث الحريق كان عرضيا وليس مدبرا، وأن الألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن لجنة التحقيق أوصت باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية «شهداء» وأيضا بإعفاء مسؤولين من مناصبهم، مهم قائمقام قضاء الحمدانية ومدير شعبة التصنيف السياحي ومدير قسم الإطفاء ومدير الدفاع المدني في محافظة نينوى.

بدوره، وصف مدير عام دائرة صحة نينوى، منصور معروف منصور، الحادث بالفاجعة الكبرى. وأكد أن أكثر من ألف شخص كلهم عائلات من النساء والشيوخ والأطفال كانوا في القاعة التي اشتعلت فيها ألسنة النيران بعد ساعة من الزفاف.

