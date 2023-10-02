جيمي كارتر يحتفل بعيد ميلاده الـ 99

عربيات ودوليات

أجل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر روتينه اليومي المعتاد، أمس والمتمثل في متابعة قداس عبر الإنترنت ليحتفل بعيد ميلاده التاسع والتسعين مع زوجته روزالين وأبنائهما وأحفادهما في مدينة بلاينز بولاية جورجيا الأميركية. وسيكون الاحتفال في نفس المبنى المكون من طابق واحد والذي عاش فيه كارتر قبل انتخابه للمرة الأولى عضوا في مجلس الشيوخ عن جورجيا عام 1962. وتعتبر عائلة كارتر الاحتفال وسيلة لتكريم إرثه الشخصي. لكن التهاني بعيد ميلاد الرئيس الأسبق انهمرت من جميع أنحاء العالم أيضا. وارتدى مشاهير وشخصيات سياسية قبعات كتب عليها (جيمي كارتر 99) وهم يبثون رسائل مصورة للرئيس الأسبق.

