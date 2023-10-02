هجوم انتحاري يستهدف وزارة الداخلية التركية

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انقرة – الوكالات: أصيب شرطيان بجروح طفيفة في هجوم بالقنابل شنه مسلحان صباح امس على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي (وسط العاصمة أنقرة)، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث.وسارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة وإغلاق الشوارع المؤدية إلى موقع الهجوم واتخاذ تدابير أمنية واسعة.

وأفادت وزارة الداخلية بأن «إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير». وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن الهجوم نفذه مسلحان يستقلان مركبة قام أحدهما بتفجير نفسه وتمكنت قوات الأمن التركية بالتصدي للمسلح الثاني وإطلاق النار عليه.

وموقع الهجوم قريب أيضا من مقر البرلمان الذي بدأ دورته الجديدة بعد انتهاء العطلة الصيفية، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت السلطات التركية إن المسلحين خططا لشن هجوم أوسع مما تم تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية أحبطت ذلك. وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقا في الهجوم. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات التركية عادة ما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات إلى حزب العمال الكردستاني أو تنظيم «داعش». وكتب وزير الداخلية التركي على منصة إكس «كفاحنا سيستمر حتى يتم تحييد آخر إرهابي»، في حين أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن «تركيا وشعبها لن يمنحا الفرصة للخونة وسيتم مكافحة الإرهاب بروح الوحدة والتضامن». وشدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على أن «تركيا لن تسمح أبدا للإرهاب بأن يتحكم في سياستها وستواصل حربها ضده».

وتعرضت تركيا إلى هجمات وتفجيرات على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها عملية التفجير في إسطنبول في 14 نوفمبر عام 2022 التي راح ضحيتها 6 قتلى وأكثر من 80 جريحا.

وفي الأول من يناير 2017، قُتل 39 شخصا بينهم 27 أجنبيا، وجُرح 79 آخرون في إطلاق نار في ملهى «رينا» الشهير في إسطنبول. وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء وكانت المرة الأولى التي يعلن فيها التنظيم مسؤوليته عن هجوم في إسطنبول، علما أن أنقرة نسبت إليه هجمات أخرى.

