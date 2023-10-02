إردوغان يدعو لصياغة دستور جديد «غير مترهل»

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انقرة – الوكالات: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوى السياسية إلى صياغة دستور جديد للبلاد وذلك في خطاب افتتح به امس دورة اعمال البرلمان الجديدة بعد ساعات من هجوم مسلحيْن على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي (وسط العاصمة أنقرة).

وقال أردوغان إن «التراث الوحيد الذي سنسلمه للأجيال القادمة هو هذا البرلمان بتنوعه وتجربته الديمقراطية» مشددا على ضرورة «التخلص من إرث الانقلابات وسيجد كل مواطن تركي نفسه ضمن الدستور الجديد الذي نطمح إلى صياغته».

ودعا الرئيس التركي كل القوى والشرائح السياسية للمشاركة في صياغة دستور جديد للبلاد، وقال إن «الدستور التركي تم تعديله أكثر من 20 مرة حتى أصبح مترهلا وشكت أحزاب المعارضة من الدستور الانقلابي ولكنها لم تقبل مشاركتنا في صياغة دستور جديد».

وأكد أردوغان أنه يتحدث عن «دستور مدني جامع وشامل يأتي بالتوافق والحوار ويليق بمئوية تركيا». من جهة ثانية اعتبر الرئيس التركي أن سلوك الاتحاد الأوروبي تجاه بلاده غير عادل، ولم يف بوعوده رغم التزامنا بتعهداتنا، مشيرا إلى أنه يتعامل مع تركيا بشكل منحاز وليس محايدا، ولن ننتظر على بابه بعد الآن.

وبشأن هجوم أنقرة، قال أردوغان إن الإرهابيين سيفشلون دائما في تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن «الدول العظمى سلطت على تركيا منظمات إرهابية استطعنا القضاء عليها».

