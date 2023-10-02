كينيدي يربك الديموقراطيين بالترشح «مستقلاً» ضد بايدن

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واشنطن – الوكالات: سيعلن المرشح الرئاسي الأميركي، روبرت كينيدي جونيور، عن ترشحه كمستقل بدلا من متابعة محاولته طويلة الأمد للتغلب على الرئيس، جو بايدن، كمرشح الحزب الديموقراطي، وهو تحول قد يعقد الانتخابات الرئاسية التي تجرى في العام المقبل.

ونشر كينيدي، وهو ناشط مناهض للقاحات وعضو في عائلة سياسية أميركية شهيرة، مقطعا مصورا على موقع يوتيوب يطلب فيه من الأميركيين الانضمام إليه في «إعلان مهم» في فيلادلفيا يوم 9 أكتوبر. وقال «سأتحدث عن تغيير جذري في السياسة الأميركية».

وكينيدي هو ابن شقيق الرئيس السابق جون كينيدي، الذي اغتيل عام 1963، وابن السيناتور الأميركي السابق روبرت كينيدي الذي اغتيل عام 1968، خلال محاولته خوض انتخابات الرئاسة.

وقال كينيدي في أبريل إنه سيتحدى بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات ضد المرشح الجمهوري المتوقع أن يكون الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين اشتكى كينيدي من أن الحزب الديموقراطي «اندمج بشكل أساسي في وحدة واحدة» مع حملة بايدن مما حرمه من فرصة عادلة في مسابقة الترشيح. وأظهر العديد من استطلاعات الرأي تقدم بايدن على كينيدي. وأعرب ديموقراطيون عن قلقهم من أن أي محاولة من طرف ثالث قد تؤدي إلى إبعاد الأصوات عن بايدن.

على صعيد اخر قالت صحيفة «ذا هيل»: إن منافسى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصبحوا أكثر استعدادا لمهاجمته مع اقتراب انطلاق السباق التمهيدى فى ولاية أيوا، وفى ظل غياب المؤشرت على تراجع مكانة ترامب باعتباره الأوفر حظا للفوز بالترشيح الجمهورى فى انتخابات 2024. وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من بين هؤلاء الذين بدأوا فى مهاجمة ترامب خلال المناظرة الثانية للجمهوريين الأسبوع الماضى فى تحول ملحوظ من مرشح كان حذرا بشكل عام إزاء تنفير القاعدة الشعبية الموالية لترامب.

وقال ديسانتيس: إن الرئيس السابق كان ينبغى أن يكون على المنصة.

بينما تحدث حاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى مباشرة إلى ترامب عبر الكاميرا، وجادل بان غاب عن المناظرة لأنه يخشى من التحدى.

