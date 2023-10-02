روسيا: «بلهاء الناتو» يدفعون نحو حرب عالمية

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: كشف وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن خطط لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، لأول مرة منذ بدء الحرب أواخر فبراير 2022.

وأوضح شابس في تصريحات لصحيفة «تليغراف» البريطانية أن إرسال القوات يأتي في إطار برنامج تدريب، وأنه أجرى محادثات مع قادة الجيش بشأن نقل برنامج تدريب رسمي بقيادة بريطانيا إلى أوكرانيا بدلاً من الاعتماد على قواعد بريطانية وقواعد أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو». كما كشف شابس أيضاً عن أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته لكييف الأسبوع الماضي، بشأن إمكانية قيام البحرية البريطانية في الدفاع عن السفن التجارية من الهجمات الروسية في البحر الأسود.

ووفقا للصحيفة، تستعد بريطانيا للعب دور أكثر نشاطا «لمساعدة أوكرانيا في وجه التدابير الروسية في البحر الأسود».

في المقابل حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، امس من أن روسيا ستعتبر المدربين البريطانيين والمصانع الألمانية أهدافا مشروعة لها إن استمرت برلين ولندن بتأجيج النزاع في أوكرانيا.

وفي تعليقه على دعوة رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني ماري أغنيس شتراك زيمرمان تزويد كييف بصواريخ «توروس»، كتب ميدفيديف «يقولون إن هذا يتفق مع القانون الدولي. حسنا في هذه الحالة ستكون الهجمات على المصانع الألمانية التي تصنع فيها هذه الصواريخ متوافقة تماما مع القانون الدولي أيضا». وأضاف «حمقاء أخرى رئيسة لجنة الدفاع الألمانية التي تحمل اسما يصعب نطقه تطالب بتزويد النازيين الأوكرانيين بصواريخ «توروس» على الفور.

وعن اقتراح وزير الدفاع البريطاني غرانت شيبس نقل تدريب العسكريين الأوكرانيين إلى الأراضي الأوكرانية أضاف ميدفيديف «يعني ذلك جعل مدربيهم هدفا مشروعا لقواتنا، مع العلم أنه سيتم القضاء عليهم بلا رحمة.. وليس كمرتزقة، بل بصفتهم خبراء بريطانيين تابعين لحلف الناتو». وختم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بالقول «ومع ذلك، فإن هؤلاء البلهاء يدفعوننا بقوة نحو حرب عالمية ثالثة».

في غضون ذلك تبادلت روسيا وأوكرانيا إسقاط المسيّرات خلال الساعات الماضية، وقد أفادت القوات الجوية الأوكرانية امس بإسقاطها 16 طائرة مسيّرة من أصل 30 أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل في حين قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 4 مسيّرات أوكرانية غرب البلاد وجنوبها.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن مساعي روسيا لاستعادة مواقعها التي فقدتها قرب بلدة نوفوداريفكا في زاباروجيا باءت بالفشل، مضيفا أن محاولات القوات الروسية استعادة مواقعها التي فقدتها في بلدة كليشيفكا على محور باخموت أُحبطت، وفق قوله.

