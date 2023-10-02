خطأ بشري في زمن «الفار»

دوليه

وضع تقرير صحافي بريطاني تفسيرا «غريبا» لخطأ تقنية الفيديو في مباراة ليفربول وتوتنهام، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي. وتخطى توتنهام ضيفه ليفربول 2-1 وشهدت المباراة إلغاء هدف أحرزه لاعب الريدز لويس دياز بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، رغم أن الإعادات التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم اعتمادها لإصدار القرار. ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، اعتقد دارين إنغليند (حكم الفار) أن هدف لويس دياز احتسب بالفعل من قبل حكم الساحة (سايمون هوبر)، وأن المراجعة تتعلق بتأكيد القرار، رغم أن اللعبة احتسبت تسللا في البداية. وعقب انتهاء مراجعة اللعبة، قال إنغليند لهوبر «اكتمل الفحص»، ما يعني أنه لا تغيير على القرار الذي اتخذ (احتساب الهدف وفقا لفهم حكم الفار).

وفي نفس الوقت، فهم هوبر أن تقنية الفيديو تؤكد على قراره (إلغاء الهدف)، لذا احتسب تسللا على الفور. وقالت رابطة الحكام في بيان عقب المباراة: «نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام وليفربول». وأضافت: «تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب. كان هذا خطأ واضحا وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، إلا أنها فشلت في التدخل بقرار سليم». وختمت: «ستقوم الرابطة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ». وأعلنت لجنة الحكام، في بيان، استبعاد الثنائي إنغليند ومساعده دان كوك من إدارة باقي المباريات التي منحت لهما في الأسبوع الحالي. وشهدت الجولة مفاجأة من العيار الثقيل عندما أوقف ولفرهامبتون البداية المثالية لضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب عندما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم بالفوز عليه 1-0، أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي. وحافظ سيتي على الصدارة رغم خسارته كونه استفاد من هدية توتنهام الذي استغل النقص العددي في صفوف ضيفه ليفربول

وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-1 بهدف قاتل لمدافع الاخير الكاميروني جويل ماتيب في مرمى فريقه. وكان ليفربول يملك فرصة الانقضاض على الصدارة لكنه دفع ثمن الطرد المبكر للاعب وسطه كورتيس جونز (26) ثم تلاه طرد البديل الدولي البرتغالي ديوغو جوتا (69).

وبقي الجاران اللندنيان توتنهام وأرسنال وحدهما دون خسارة حتى الان هذا الموسم، وهما المستفيدان الكبيران من المرحلة حيث يتقاسمان المركز الثاني بفارق نقطة

واحدة خلف سيتي. في المباراة الاولى، سجل البرتغالي روبن دياش (13 خطأ في مرمى فريقه) والكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ (66) هدفي ولفرهامبتون، والأرجنتيني خوليان ألفاريس (56) هدف سيتي.

وفي الثانية، حقق توتنهام فوزه الاول على ليفربول 2-1 على ملعبه الجديد في العاصمة.

وتلقى ليفربول ضربة موجعة بطرد جونز بسبب تدخل قوي على لاعب الوسط المالي إيف بيسوما (26). ونجح توتنهام في افتتاح التسجيل عبر قائده هيونغ-مين سون اثر هجمة منسقة (36). ونجح خاكبو في ادراك التعادل مستغلا كرة رأسية لمواطنه القائد فيرجيل فان دايك (45+4). وزادت محن ليفربول بطرد جناحه جوتا (70) لتلقيه إنذارين بعد دخوله مكان خاكبو مطلع الشوط الثاني. ونجح توتنهام في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع بفضل النيران الصديقة عندما حاول المدافع ماتيب ابعاد كرة عرضية فتابعها داخل مرمى فريقه. وشدد أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي الخناق على مانشستر سيتي بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث 4-0 مستعيدا التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل أمام توتنهام 2-2 في المرحلة الماضية. وأكرم أستون فيلا وفادة ضيفه برايتون عندما تغلب عليه 6-1 وارتقى الى المركز الخامس. وانتكس مان يونايتد مجدداً بخسارته امام ضيفه كريستال بالاس 0-1 سجله الدنماركي يواكيم أندرسن (25). وهي الخسارة الرابعة ليونايتد هذا الموسم فتجمّد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز العاشر. وتابع نيوكاسل صحوته وحقق فوزه الثالث توالياً والرابع هذا الموسم، بتغلبه على ضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين. واستعاد وست هام توزانه عندما تغلب على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين. وعاد إيفرتون إلى سكة الهزائم بخسارته امام ضيفه لوتون تاون الوافد حديثاً الى دوري الاضواء 1-2.

