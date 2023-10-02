تعادل مخيب لسان جرمان

دوليه

سقط باريس سان جرمان حامل اللقب في فخ تعادل سلبي مخيب امام مضيفه كليرمون فيران أول من امس في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي، فيما استعاد موناكو الصدارة مؤقتا بفوزه المثير على ضيفه مرسيليا 3-2. في المباراة الاولى، أهدر باريس سان جرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل بعد غد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وكان سان جرمان مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث خصوصا عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مرسيليا برباعية نظيفة في المرحلة الماضية وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة، لكن مهاجميه وخصوصا نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص. وتألق حارس مرمى كليرمون فيران السنغالي موري دياو في الذود عن مرماه وحرم عثمان ديمبيليه من باكورة أهدافه مع النادي الباريسي بتصديه لتسديدته القوية بيسراه (19). كما تصدى دياو لانفراد للبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموش في الدقيقة 82. واشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب لمحطة «أمازون برايم»: «حاولنا خلق الفرص والفوز بالمباراة لكن كان من المستحيل تقريبًا ترجمتها بالطريقة الصحيحة لأن الكرة كانت ترتد دائمًا، خاصة بالنسبة للمهاجمين عندما حاولوا التسجيل». وأضاف «كنت أعلم أن عشب الملعب جديد، لقد قاموا بتغييره قبل ثلاثة أيام، لكننا لم نكن محظوظين باللعب عليه في هذه الظروف». وهو التعادل الثالث للنادي الباريسي هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة فرفع رصيده الى 12 نقطة وبقي ثالثا مؤقتا بفارق الاهداف امام نيس الرابع الذي يستضيف بريست المتصدر السابق وصاحب 13 نقطة. في المقابل، كسب كليرمون فيران نقطته الثانية فقط هذا الموسم فتخلص من المركز الاخير مؤقتا. واستهل لاعب الوسط الدولي الايطالي السابق جينارو غاتوسو مشواره على رأس الادارة الفنية لمرسيليا بخسارة مخيبة أمام مضيفه موناكو 2-3. وفرط مرسيليا في تقدمه مرتين عبر السنغالي إيليمان ندياي (1) وصامويل جيغو (18) وخسر بثلاثة أهداف للجزائري الأصل مغني أقليوش (8 و32) والاميركي فولارين بالوغون (23). وهي الخسارة الثانية تواليا لمرسيليا الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري فتجمد رصيده عند تسع نقاط وتراجع الى المركز الثامن، فيما عاد فريق الامارة الى سكة الانتصارات بعد تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الاول مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام بريست.