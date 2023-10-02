بوستيكوغلو: لا علاقة لنا بقرار الحكام

دوليه

بدا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوغلو، مرتاحا بعد الفوز الثمين الذي حققه فريقه على ضيفه ليفربول 1-2 أول من امس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنكليزي. وقال بوستيكوغلو في تصريحات ل «بي بي سي»: «خضنا تحديا جديدا اليوم. كان علينا التعامل مع بعض الأشياء وإظهار جانب مختلف من طريقة لعبنا. في الشوط الثاني اعتقدت أننا كنا جيدين حقا». وعن مواجهة 9 لاعبين من ليفربول، قال المدرب الأسترالي: «لا يبدو الأمر سهلا. لقد كانوا في القمة لفترة من الوقت، ويتمتعون بعقلية عالية وما زالوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة». وأردف: «ربما لم ندخل إلى تلك المناطق بما فيه الكفاية، تلك العرضية الأخيرة اعتقدت أنها كانت تمريرة عالية الجودة. لا مدافع يحب التعامل معها». وفيما يتعلق بهدف لويس دياز غير المحتسب بتسلل خطأ، علق: «هذا ليس قراري، هذا قرارهم (الحكام). إذا أخطأوا في الأمر، فأنا متأكد من أنه سيكون هناك تفسير وسيشعر ليفربول بخيبة أمل بسبب ذلك، لكن لا علاقة لنا بهذا الأمر».

