ريال استعاد الصدارة

دوليه

استعاد ريال مدريد الصدارة عندما فرمل الانطلاقة القوية لمضيفه الكاتالوني جيرونا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة أول من امس على الملعب البلدي «دي مونتيليفي» في جيرونا في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل خوسيلو (17) والفرنسي أوريليان تشواميني (21) والإنكليزي جود بيلينغهام (71) الأهداف. وعاد النادي الملكي الى الصدارة التي خسرها في المرحلة السادسة بسقوطه امام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد 1-3، فحقق فوزه الثاني تواليا والسابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي كان انتزعها مؤقتا بفوزه على ضيفه اشبيلية 1-0.

وقال المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي في تصريح لقناة النادي «قدمنا مباراة قوية. كنا نعلم أنه بإمكانهم تشكيل خطورة علينا. كان من المهم الدفاع بشكل جيد في معسكرنا وهذا ما فعلناه». واستعاد ريال مدريد الريادة في توقيت مناسب كونه مدعواً الى مواجهة مضيفه نابولي الإيطالي غدا في الجولة الثانية من دور المجوعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا. وعادل ريال مدريد جيرونا في عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة حيث حقق انتصاره الثالث مقابل تعادل واحد. وأعاد النادي الملكي جيرونا إلى أرض الواقع وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم الذي استهله بتعادل قبل أن يحقق ستة انتصارات متتالية. وبقي الغريم التقليدي برشلونة وحيدا دون هزيمة حتى الآن هذا الموسم.

وقال مدافع جيرونا ميغل غوتييريس في مؤتمر صحافي عقب المباراة «لقد خلقنا الكثير من الفرص، في النهاية أعتقد أن الخسارة 0-3 ليست مستحقة حقًا».

ونجح ريال مدريد في افتتاح التسجيل في محاولته الهجومية الاولى عندما مرر بيلينغهام كرة عرضية بخارج قدمه اليمنى الى خوسيلو المتوغل داخل المنطقة فسددها من مسافة قريبة داخل المرمى (17). وهو الهدف الرابع لخوسيلو هذا الموسم. وعزز تشواميني تقدم النادي الملكي برأسية رائعة من مسافة قريبة (21). وهو الهدف الأول لتشواميني بألوان ريال مدريد.

ونجح بيلينغهام في تسجيل الهدف الثالث مستغلا كرة من خوسيلو داخل المنطقة فسددها «على الطاير» بيمناه داخل المرمى (71). وهو الهدف السادس لبيلينغهام هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هداف واحد أمام مهاجمي برشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وأتلتيكو مدريد ألفارو موراتا. وتلقى ناتشو بطاقة حمراء مجانية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع اثر تدخل متهور على المهاجم البديل بورتو.

وواصل ريال سوسييداد رابع الموسم الماضي صحوته بفوز ثالث تواليا عندما اكرم وفادة ضيفه أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الفرنسي الاصل روبان لو نورمان (30) والياباني تاكيفوسا كوبو (48) رافعا رصيده الى خمسة اهداف هذا الموسم، والقائد ميكل أويارسابال (66). وصعد ريال سوسييداد الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة امام اتلتيك بلباو الذي تراجع الى المركز الخامس وبات مهددا بالتراجع الى السادس في حال فوز أتلتيكو مدريد على ضيفه قادش. وتابع خيتافي وضيفه فياريال نزيف النقاط بتعادلهما سلبا. وأنقذ المهاجم الدولي الكولومبي راداميل فالكاو فريقه رايو فايكانو من الخسارة امام ضيفه ريال مايوركا بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع. تختتم المرحلة اليوم بلقاء لاس بالماس مع سلتا فيغو.

