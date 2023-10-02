فوز إنتر وميلان ونابولي

دوليه

استعاد انتر نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على مضيفه ساليرنيتانا برباعية نظيفة حملت توقيع قائده ومهاجمه الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيز أول من أمس في المرحلة السابعة من الدوري الايطالي، فيما واصل ميلان مطاردته بحسمه القمة أمام لاتسيو في صالحه بالنتيجة ذاتها. وواصل نابولي حامل اللقب انتفاضته بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية، بفوز كاسح على مضيفه ليتشي برباعية نظيفة أيضا.

في المباراة الاولى، استعاد إنتر توازنه بعد سقوطه المفاجئ أمام ساسوولو 1-2 في المرحلة الماضية، وحافظ على صدارته برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف أمام جاره ميلان. وبعد انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي، دكّ مارتينيز الذي حل بديلا للتشيلي أليكسيس سانشيس في الدقيقة 55، شباك ساليرنيتانا بأربعة اهداف في اقل من نصف ساعة (62 و78 و85 من ركلة جزاء و89) محرزا رباعية تاريخية «سوبر هاتريك» . وبقي ميلان على مطاردته لانتر، بعدما حقّق فوزًا مهمًا على لاتسيو 2-0 على ملعب سان سيرو في ميلانو في قمة المرحلة. وسجّل هدفي روسونيري الاميركي كريستيان بوليسيك (60) والسويسري نواه أوكافور (88). وحقّق ميلان فوزه الثالث تواليًا منذ خسارته المذلّة على يد انتر 1-5 في المرحلة الرابعة، فيما مُني لاتسيو وصيف الموسم الماضي بخسارته الرابعة وتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.

في المقابل، حقّق نابولي فوزه الثاني تواليًا بعد تعثره في ثلاث مباريات متتالية بعد اكتساحه مضيفه ليتشي برباعية نظيفة. وسجّل النرويجي ليو اوستيغارد (16) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (51) وجانلوكا غايتانو (88) وماتيو بوليتانو (90+4 من ركلة جزاء) الاهداف.

وارتقى الفريق الجنوبي الى المركز الثالث مؤقتًا برصيد 14 نقطة بانتظار نتيجة مباراة يوفنتوس (13) وأتالانتا (12).

وكان فريق المدرب الفرنسي رودي غارسيا فشل في تحقيق الفوز في ثلاث مباريات متتالية (خسارة وتعادلان)، قبل ان يبدأ تدريجيا في التقاط انفاسه من حلال اكتساح اودينيزي منتصف هذا الاسبوع 4-1.

