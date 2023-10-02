محمد بن سلمان.. والدولة العميقة

الاخيرة

هناك من ينكر وجود الدولة العميقة في الكويت خاصة والخليج عامة بادعاء أن الدولة تملك كل أوراق اللعبة وكل أدوات القوة المالية والاقتصادية وبذلك تستطيع القضاء على أي قوة تتجاوز حدودها المرسومة لها بمنع إكسير الحياة عنها.

لكي نعرف مدى صحة هذا الكلام يجب نعرف أن الدولة العميقة تعني قدرة مجموعة أو مجموعات ذات مصالح خاصة -غالباً غير مشروعة- في منع الدولة من اتخاذ أي قرار يمس مصالحها أو ينتقص من مكاسبها بعدة طرق مشروعة أو غير مشروعة.

وأهم أدوات هذه المجموعة -الدولة العميقة- هي الفساد واستغلال الدين أو أحدهما.

الفساد من خلال إفساد أصحاب القرار والقريبين منهم وإشراكهم في الحصول على جزء من الكيكة للسيطرة على قرارهم.

واستخدام الدين السياسي لإيقاف أي قرار تحت مزاعم الحلال والحرام الموجهة لمصالحهم، والأدلة على ذلك كثيرة ليس المجال هنا لذكرها.

الدولة العميقة تتغلغل في مفاصل الدولة من خلال القوة الناعمة لتحقيق سيطرة يصعب الشعور بها والتخلص منها ولكن لا يستحيل القضاء عليها أو تحجيمها.

ولنا في سياسة ولي عهد السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مثال واضح في كيفية المواجهة.

فقد بدأ في مواجهة الدولة العميقة بمحاربة الفساد وتنظيف السلم من أعلى.. هذا الإجراء منحه القوة والثقة من الشعب ليبدأ معركته التي لا تقل خطورة عن الأولى إن لم تكن أخطر وهو الدين السياسي الذي هيمن على العقول بفتاوى مسيّسة فأغلق البلد وحرمه من نواحي تقدم كثيرة لإثبات الهيمنة والتحكم بمفاصل الدولة.

إن مواجهة الدولة العميقة تحتاج إلى قيادة تحمل رؤية واضحة، وأولويات استراتيجية محددة، ومعايير موضوعية في الاختيار، وتطبيق كامل للحوكمة والشفافية وانتهاج الثواب والعقاب بعدالة ومساواة.

