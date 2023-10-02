هل نحتاج لطيار لقيادة شركة طيران؟!

الاخيرة

علم الطيران -للعلم- هو أحدث العلوم الإنسانية وأذكاها وأكثرها تطوراً وواقعية وعملية، لذا تعتبر وكالة «ناسا» لأبحاث الطيران والفضاء هي الوكالة الأكثر تقدماً في العالم وبالتاريخ، علم الطيران وبعكس العلوم الإنسانية الأخرى الضاربة متطلباتها وتقاليدها بعمق التاريخ تفرض على الطيار إثبات كفاءته العملية والصحية مرات عدة بالسنة، حيث لا قيمة لشهادة الطيران الأولية إذا لم يصاحبها كفاءة مستمرة بعكس جميع العلوم الإنسانية الأخرى التي تكتفي بالشهادة الجامعية الأولية لممارسة أبدية للعمل رغم عدم الكفاءة أو عدم اللياقة الصحية أو حتى أن تكون الشهادة مشتراة أو تم الحصول عليها بطرق ملتوية ويستمر صاحبها بالعمل بها دون فحص قدراته المهنية والصحية كحال الطيار...

***

وعلوم الطيران لتقدمها وواقعيتها الشديدة لا تتطلب من الطيار أو مهندس الطيران شهادة جامعية لممارسة عمله كي لا يضيع 4-5 سنوات ثمينة من عمره في التنظير الذي لا يفيد ولا علاقة في أغلبه بممارسة المهنة اللاحقة، ويستبدل ذلك بالدراسات النظرية التطبيقية والعملية التي تحاكي الواقع وما يحتاجه الطيار ومهندس الطيران في عملهما، وإبان الحياة العملية للطيار يقوم المتميزون منهم بعمل الكورسات المختصة في العلوم الإدارية للطيران مع المنظمات والجامعات المختصة كحال «الآياتا» وغيرها فيصبح لديهم حصيلة معرفية تخصصية تفوق ما لدى حملة عشرات الشهادات الجامعية مجتمعين...

***

يستشهد البعض بشركات طيران عالمية في دول متقدمة قادها للنجاح مديرون غير مختصين بالطيران للدلالة على عدم الحاجة لطيار ليقود الجهاز التنفيذي لشركات الطيران العربية، والحقيقة أن قيادة عدم المختص مقبولة في الدول وشركات الطيران المتقدمة التي تعمل بها الإدارات الفنية المختصة مثل العمليات والهندسة والتجارية بكل مهنية واحتراف فتشتري الطائرات المناسبة وتصونها بأقل كلفة وتسوق رحلاتها بكل كفاءة ومن ثم تصبح مسؤولية الرئيس التنفيذي غير المختص كالمايسترو لفرقة موسيقية محترفة، في المقابل تعيين رئيس تنفيذي غير مختص في شركات الطيران العربية التي يسود على عمل البعض منها مزيج من «الحرمنة والحمرنة» وعدم الكفاءة والأمانة يعني تلبيس الرئيس التنفيذي غير المختص الطوق وتمرير كل الخيارات الخطأ والقرارات الفاسدة عن طريقه وهو «كالأعمى في الزفة» أو حتى يتم احياناً إشراكه في الصفقات والعمولات كما حدث مراراً وتكراراً، أو قد يعين الرئيس التنفيذي له عشرات المستشارين بأكثر من مستشاري رؤساء الصين والهند معاً ويصبح «خشخيشة» في يد هؤلاء المستشارين ممن لا يزيد عملهم السابق خاصة إذا كانوا قادمين من شركات طيران عالم ثالث عن تجربة سيئة لمدة عام مكررة بعدد سنوات الخبرة الفاسدة اللاحقة.

***

آخر محطة:

1 - قبل 50 عاماً قمت وآخرين بتأسيس جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية للدفاع عن حقوق الطيارين ومهندسي الطيران ومما حصلنا عليه آنذاك هو مطابقة ومساواة شهادة الطيار ومهندس الطيران بالشهادة الجامعية، وواجب جمعية الطيارين الحالي - بعد تنظيم احتفالية مرور نصف قرن على إنشائها كحال الجمعيات المهنية الأخرى- التأكد من إزالة الشرط المجحف الذي يحد من تقلد منضويها للمناصب التنفيذية عبر فرض حيازة الشهادة الجامعية (لغة عربية، تاريخ، شريعة... إلخ) كشرط للمنصب التنفيذي الأول وهو متطلب لا يوجد مثله في العالم أجمع...

2 - اصطحب ذات مرة مدير العمليات في شركة الطيران البريطانية «بريتش ايروز» وهو كابتن طيران مدراء الإدارات المختلفة في الشركة ممن ترسخ في أذهانهم أن أفضل حل لشركتهم هو عبر بيع كل الطيارات والتخلص من كل الطيارين في آخر يوم العطلة الكريسماس الطويلة التي تستغرق ما يقارب الأسبوعين لمكاتبهم في الشركة ليخبرهم بأن رغم غيابكم عن مكاتبكم كل تلك المدة فهناك كل نصف ساعة طيار يقلع بطائرته مع الركاب ليحضر لكم الأموال التي تدفع منها رواتبكم ولو أوقف الطيار عمله لدقائق لا أيام وأسابيع كحالكم لتوقفت الشركة.

