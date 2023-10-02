أحمد العونان: «طلعت من دار لـدار»

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أعرب الفنان أحمد العونان عن سعادته وشكره لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد حصوله على الجنسية الإماراتية وقال في تصريحات صحافية: «لا يسعني سوى أن أقول الحمد لله أولاً وآخراً، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضاً، وكما يُقال «طلعت من دار لدار»، شكراً من القلب لكل الشيوخ».

وقد تناقلت وسائل إعلامية مختلفة خبر حصول العونان على الجنسية الإماراتية كما تفاعل عدد كبير من نجوم الفن في الخليج مع الخبر وقدموا له التهاني عبر صفحات حساباتهم على السوشيال ميديا ومنه الفنان الإماراتي حبيب غلوم الذي نشر صورة للعونان على حسابه على انستغرام وكتب: «نبارك للصديق الفنان أحمد العونان حصوله على الجنسية الإماراتية، ونشكر حكومتنا الرشيدة على تقديرها للفن والفنانين».

وكذلك قدم الفنان يعقوب عبدالله التهاني للعونان عبر حسابه وقال: «تستاهل بو فواز، وألف شكر للإمارات، مو غريب على حكامها وأهلها».

وأيضاً الفنان طارق العلي نشر صورة للعونان على حسابه على الانستغرام وعلق عليها: «أبارك لأخي الفنان أحمد العونان بحصوله على الجنسية الإماراتية، متمنيًا له التوفيق في حياته، مبروك يا بو فواز».

