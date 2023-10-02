فيصل النواف: الوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية

وطن النهار

تفقد الشيخ فيصل نواف الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني لواء التعزيز في معسكر الصمود بهدف الوقوف على آلية سير العمل، حيث كان في استقباله قائد لواء التعزيز العميد الركن عادل غازي نزال، ومساعد قائد لواء التعزيز العميد سعد مبارك فلاح.

ونقل نائب رئيس الحرس الوطني الى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الحرس الوطني، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني الى ايجاز عن لواء التعزيز والمهام التي يقوم بها وما يملكه من كوادر بشرية وآليات وأسلحة وذخيرة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على اكمل وجه.

واطلع على الأسلحة والآليات المستخدمة في لواء التعزيز وآليات الاسناد التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لاتقان مهامهم، مؤكداً على اهمية مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية، معرباً عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف الى الارتقاء بكفاءة وأداء منتسبي لواء التعزيز.

