«التطبيقي»: فتح باب البعثات الطلابية لـ «الدبلوم»

وطن النهار

علنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2023/2024 لحملة الدبلوم من خريجي كليات ومعاهد الهيئة الفائقين للعام الدراسي والتدريبي 2022/2023، وذلك ابتداء من يوم امس الأحد وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي. وأفاد مدير ادارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود ان فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية سيكون عبر الموقع الرسمي للهيئة www.paaet.edu.kw موضحاً بأن خطة البعثات ستكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية «جميع التخصصات» وكلية الدراسات التجارية «تخصص القانون وتخصص الحاسب الآلي» وخريجي كلية العلوم الصحية «جميع التخصصات» الى جانب كلية التمريض «تخصص التمريض» وخريجي المعهد العالي للطاقة «جميع التخصصات» والمعهد العالي للاتصالات والملاحة «جميع التخصصات»، اضافة الى خريجي المعهد الانشائي «تخصص مساح اراضي وتخصص مراقب مباني وتخصص رسام هندسي»، منوهاً بضرورة الاطلاع على الشروط العامة والملاحظات المهمة للتقديم وذلك لضمان عدم رفض الطلب.

