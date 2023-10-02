انتخابات هادئة في «التربية» و«الشريعة»

وطن النهار

أجريت أمس انتخابات جمعيتي كلية التربية وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت.

وقال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د. جاسم الحمدان إنه تم اختيار أماكن الاقتراع في الكليتين بين قاعات للطلبة وأخرى للطالبات، مضيفاً أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في كلية التربية بلغ 7855 طالبة و1015 طالباً مقيداً، وفي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية عدد الطالبات 1980 والطلبة 1802 ممن يحق لهم اختيار ممثليهم في مقاعد الهيئة الإدارية لجمعية الكلية، موضحاً أن فتح باب الاقتراع تم في تمام الساعة 9 صباحاً ويستمر حتى الساعة 3 عصراً.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للانتخابات واللجنة الميدانية مستمرة في نظام التدقيق والشطب والفرز الإلكتروني، لتحقيق الشفافية في الانتخابات إلى جانب الفرز اليدوي الورقي، كتجربة لانتخابات العام النقابي 2023/2024، لضمان أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية في الانتخابات.

