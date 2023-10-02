«الأشغال»: وحدات معالجة متنقلة لأعمال الصرف الصحي

وطن النهار

أكد وكيل وزارة الاشغال بالتكليف عيد الرشيدي ان الوزارة قامت باعمال الصرف الصحي والمعالجة على مرحلتين الاولى منها مؤقتة وتلخصت في تركيب وحدة معالجة متنقلة بالموقع الجنوبي بمدينة المطلاع السكنية كدعم لوجستي، وذلك اثناء بناء المواطنين لقسائمهم السكنية وتم تشغيل وحدة المعالجة في مارس 2022، مبينا انه جارٍ استكمال طرح مناقصة بشأن ادارة وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة لمناطق الكويت المختلفة، والمتوقع بدء تشغيلها في سبتمبر المقبل. وأضاف الرشيدي: أما بخصوص المرحلة الثانية وهي الربط الدائم فسوف يتم ربط مشروع جنوب مدينة المطلاع بصفة دائمة على محطة المعالجة التي سيتم تنفيذها ضمن مناقصة تشغيل وصيانة محطة تنقية جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها، والتي سوف تستقبل جميع التدفقات من المدينة السكنية بسعة 400 ألف م3 باليوم وقابلة للتوسعة حتى 600 الف م3 باليوم ومن المتوقع بدء التشغيل خلال عامي 2026/2027 حيث ان مدة العقد 2005 أيام تتضمن 24 شهراً للتشغيل والصيانة، مرجعا اسباب تأخير المناقصة الخاصة بالصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية لطول الدورة المستندية والحصول على الموافقات من الجهات الرقابية الخاصة باجراءات الطرح علما بان وزارة الأشغال العامة قد قامت باتخاذ الاجراءات الخاصة بالطرح. كويتيون يحصدون المراكز الأولى في «العربي للبرمجة» اعتبر المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» أن حصد «مركز الكويت التعاوني البرامج الطلابية» لثلاث جوائز في الدورة الثالثة للأسبوع العربي للبرمجة ومحرزا المراكز الأولى في مسابقات الفريق الطلابي للفئات أقل من 12 عاما والفئة من 12 إلى 15 عاما والفئة من 15 إلى 18 عاما، يعد تميزا كويتيا في مشاريع الإعداد والتأهيل الطلابي والشبابي ويعكس حداثة البرامج والنظم العملية والتطبيقية التي يعدها مكتب ملست آسيا وبالتعاون الجاد مع الجهات والمؤسسات العلمية والتعليمية الكويتية.