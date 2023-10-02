«الاستئناف» رفضت دعوى وصاية على «قاصرة»

وطن النهار

أيدت محكمة الاستئناف الحكم برفض دعوى هيئة شؤون القصر كونها وصيا على «قاصرة» والتي طالبت فيها ببطلان وثيقة تملك منزل «عقد هبة» من المورث «مواطن» الى ابنائه وزوجته بعد دفاع المحامي جاسم التويتان. وتتخلص وقائع الدعوى التي اقامها مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بصفته وصيا على ابنة المورث «قاصرة» مطالبا ببطلان وثيقة تملك منزل «عقد الهبة» من المتوفى الى ابنائه وزوجته لمخالفته للنظام العام والتحايل على قواعد الميراث الشرعي واعتبار العقد كأن لم يكن وشطبه من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق. وأمام المحكمة حضر المحامي جاسم التويتان بصفته دفاع الورثة واكد ان والد موكليه الموروث وهب العقار حال حياته قبل 17 عاماً اليهم، كما انه رزق بالقاصر المشمولة بوصاية هيئة شؤون القصر ولم يقم الموروث بحياته بالرجوع او تعديل على الهبة ما يوكد نفاذ الهبة لصالح موكليه. وطالب التويتان بتأييد حكم محكمة اول درجة برفض الدعوى.