«العجيري العلمي»: زخات شهب يومي 8 و9 الحالي

وطن النهار

قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت ستشهد يومي 8 و 9 أكتوبر الحالي مجموعة من زخات شهب التنينيات يمكن رؤيتها بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل. وأضاف المركز في بيان لـ«كونا» أمس الأحد أنه تظهر أيضا يومي 21 و22 أكتوبر الحالي في سماء الكويت زخات شهب الصياديات وتتميز بأنها ذات سرعة عالية. وأوضح أن قمر شهر أكتوبر سيولد في اليوم الـ 14 بينما يظهر كوكب الزهرة في أبعد مسافة له من عن الشمس في 23 الشهر الحالي. وذكر أن قمر أكتوبر المكتمل سيظهر في اليوم الـ 28 من أكتوبر الحالي ويطلق عليه اسم قمر الصيادين. وأفاد بأن العالم سيشهد في 4 و14 أكتوبر الحالي كسوفا للشمس من النوع الحلقي لكن لن تتم مشاهدته في الكويت إضافة إلى حالة كسوف للقمر في 29 الحالي ولن يشاهد في الكويت.