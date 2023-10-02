loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأمير: نؤيد إجراءات تركيا لمواجهة الأعمال الإرهابية


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة، مؤكدا سموه تأييد الكويت لكل ما تتخذه الجمهورية التركية من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها كل التقدم والازدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها كل التقدم والازدهار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة