الأمير: نؤيد إجراءات تركيا لمواجهة الأعمال الإرهابية

وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة، مؤكدا سموه تأييد الكويت لكل ما تتخذه الجمهورية التركية من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية قبرص وشعبها كل التقدم والازدهار.

