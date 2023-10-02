ولي العهد أبرق «مواسياً» بـ «الإرهابي» على أنقرة

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

كما بعث سموه ببرقية إلى الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه صادق مواساته بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية الذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة. سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

