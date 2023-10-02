تواضروس الثاني: التوفيق والسداد لسمو الأمير في قيادة مسيرة الخير والنماء

وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر في جمهورية مصر العربية، أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم كما ضمنها خالص تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد لقيادة مسيرة الخير والنماء في الكويت. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية جوابية أعرب فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه قداسته من طيب المشاعر وصادق التمنيات، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

