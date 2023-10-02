فيصل الحمود: تكريم الشباب المتميز واجب وطني

وطن النهار

كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود اللاعب والبطل أحمد الشهاب بمناسبة حصوله على المركز الأول في الجولة السادسة من منافسات بطولة بورشة كاريرا كب دوتش لاند وفوزه بالمركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، متمنياً له التوفيق والسداد فيما هو قادم من منافسات وبطولات، مؤكداً على أن هذه النماذج الكويتية الرائعة تستحق الدعم والتقدير للمساهمة في خلق جيل مسؤول واعٍ ينهض بالكويت في شتى المجالات. كما كرَّم الحمود الشاب الكويتي عبدالمحسن مفرح الشمري، مؤكداً خلال تكريمه بأن الشباب هما نواة المستقبل وأمل الحاضر وبهم ترتقي الشعوب وتزدهر وأن للعلم أهمية كبرى في بناء الشعوب وتقدمهم داعياً جميع الشباب الكويتي بزيادة التحصيل العلمي والشهادات العليا متمنياً كل التوفيق والنجاح لشبابنا لمواصلة العطاءات وتحقيق المزيد من الانجازات لرفع راية الوطن العزيز على جميع المستويات.

