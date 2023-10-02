«سيادة».. يتسيَّد على «أملاك الدولة»

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قالت مصادر إن صندوق «سيادة» سيكون جاهزاً للعمل بنهاية 2024، موضحة انه سيتبع هيئة الاستثمار وسيستحوذ على جزء من الاحتياطي العام.

وبينت لـ «النهار» أن قيمة اصول صندوق الاحتياطي العام في حدود 10 مليارات دينار، مشيرة الى أن صندوق «سيادة» سيضم جميع الاملاك الأخرى ليعمل على تطويرها وتحقيق نمو في القطاع الخاص.

ولفتت الى أن المطلوب أكثر من الدعم هو إيجاد قنوات استثمارية جديدة لتصريف السيولة، حيث ان قلة المشاريع ذات الجدوى تحدث تخمة سيولة وترفع التضخم. وأوضحت المصادر أن حسم صندوق «سيادة» ينتظر الدراسة و الخطة التي سيتم بناءً عليها تنفيذ الرؤى الخاصة باستراتجيته الاستثمارية، مشيرة إلى أن الفكرة في حد ذاتها «جيدة» ولكن تفصيلاتها كثيرة وتحتاج لرؤية واضحة ومحددة.

وقالت إن دمج أملاك الدولة في صندوق سيادة سيحقق المنفعة العامة، حيث ستتعزز ايرادات الخزينة العامة للدولة من جهة وسيتحرك الاقتصاد بشكل ايجابي من جهة أخرى.

جدير بالذكر، أن صندوق «سيادة» يستهدف تحقيق ذراع تنموية لإدارة المشاريع الكبرى ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص، اضافة الى جذب الاستثمارات وصناعة الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة، وتوطين التكنولوجيا عبر شراكات عالمية مختلفة، وقيادة التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي وتنفيذه وخلق حوافز تدفع باتجاه تغيير نمط التفكير وثقافة الإنتاجية، كما يهدف الصندوق إلى تحريك عجلة الاقتصاد المحلي أسوة بباقي الصناديق السيادية المخصصة للاستثمار المحلي في دول الخليج، وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وسيتبع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار.