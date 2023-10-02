الكويت تدين هجوم أنقرة: نؤيد إجراءات تركيا لمواجهة الإرهاب

الأولى

دانت الكويت أمس بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف وزارة الداخلية التركية وأدى إلى إصابة شرطيين بجروح مؤكدة تأييدها لكل ما تتخذه انقرة من اجراءات لمواجهة الارهاب والحفاظ على أمنها. وبعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية والذي تسبب في إصابة اثنين من رجال الشرطة. مؤكدا سموه تأييد دولة الكويت لكل ما تتخذه الجمهورية التركية من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها. سائلا سموه الباري جل وعلا أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى الرئيس اردوغان ضمنها سموه صادق مواساته بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة. سائلا سموه المولى تعالى أن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

وأصيب شرطيان بجروح طفيفة في هجوم بالقنابل شنه مسلحان صباح أمس على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن الهجوم نفذه مسلحان يستقلان مركبة قام أحدهما بتفجير نفسه وتمكنت قوات الأمن التركية بالتصدي للمسلح الثاني وإطلاق النار عليه.

وذكرت السلطات التركية أن المسلحين كانا يخططان لشن هجوم أوسع مما تم تنفيذه، لكن قوات الأمن التركية أحبطت ذلك. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن السلطات التركية عادة ما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الهجمات إلى حزب العمال الكردستاني أو تنظيم «داعش».