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آليات جديدة لطرح المزايدات العامة

باسم رشاد
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الإثنين 02 أكتوبر 2023

كشفت مصادر لـ «النهار» عن تشكيل لجان حكومية لحسم مصير أملاك الدولة التي لم يتم التجديد لها من أجل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لطرح مزايدات على تلك المواقع خلال الفترة المقبلة.
وبينت أن جهات حكومية طلبت الاستئناس برأي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لوضع وثائق المزايدات الخاصة بتلك المواقع وتجهيزها للطرح.
وأفادت المصادر أن تلك الجهات وجهت كتباً لبلدية الكويت لمعرفة ما إذا كانت تلك المواقع أملاك دولة عامة أو أملاك دولة خاصة ، على ان يتم بعدها مخاطبة وزارة المالية لتحديد آلية طرح المزايدات الخاصة باستغلالها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة العقارية.


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