زيادة بدل الإيجار.. «توافق»

الأولى

أعلن أمين سر مجلس الأمة مبارك الطشة وجود توافق نيابي - حكومي بشأن زيادة بدل الإيجار، لافتا الى أن هناك طلب استعجال لاصلاح الطرق، ومعالجة الأزمة المرورية، اضافة الى مخاصمة القضاء وتسريع البت في الأحكام القضائية.

وأضاف: «هناك قانون لتعديل الدوائر الانتخابية، وتوجه نيابي نحو زيادة عدد الأصوات للناخب، وقال ان تحسين المستوى المعيشي للمواطن سيتصدر كل الأولويات سواء من خلال رفع سقف رواتب المتقاعدين او زيادة الرواتب بشكل عام، ثم إلغاء الفوائد الربوية في قانون الاستبدال الخاص بالتأمينات الاجتماعية الذي سوف يقر بداية دور الانعقاد المقبل. وأكد الطشة: ان محاسبة الحكومة قادمة لا محالة حال عدم التفاتها لمطالبات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

من جانب آخر، أُرجئ اجتماع لجنة الاولويات الذي كان من المقرر عقده امس بسبب وفاة والدة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري.

من ناحية أخرى، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا الى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان عن القرارات المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية، وأسباب عدم انضمامها لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم.