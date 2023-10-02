فضيتان جديدتان لـ«الرماية» في «آسياد هانغتشو»

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واصل أبطال الرماية تألقهم في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية.

بإضافتهم ميداليتين فضيتين إلى رصيد الكويت، بعد أن حقق فريق الرماية المؤلف من خالد المضف وطلال الرشيدي وعبد الرحمن الفيحان فضية منافسات التراب، وحصل الرامي طلال الرشيدي على فضية المسابقة ذاتها للفردي.

من جهته، أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بالإنجازات المميزة لأبطال الكويت بالدورة، مؤكداً أن لقاء سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مع اللاعبين قبيل انطلاق الدورة شكل دافعا لهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق الفوز.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير العيبان للصحافيين أول من أمس عقب عودته الى البلاد من الصين رفقة مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان عضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف، بالإضافة إلى اللاعبين الفائزين بالميداليات وهم الرامي عبدالله الرشيدي وايمان الشماع ويوسف الشملان.